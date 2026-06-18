Espanha lidera estatística na primeira rodada da Copa, mas liga alerta no ataque 'La Roja' ficou no empate sem gols com Cabo Verde na estreia

Finalizada a primeira rodada da Copa do Mundo, foram apresentadas estatísticas que chamaram atenção da equipe comandada pelo técnico Luis de la Fuente. A Espanha ficou na liderança em passes tentados e certos, mas escancarou a falta de pontaria depois de 27 finalizações e nenhum gol diante de Cabo Verde.

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+ Espanha vive maior seca de gols de sua história na Copa do Mundo

Ao todo, foram 811 passes dados e 755 certos, com uma taxa de acerto de 93% de acordo com estatísticas do site oficial da Fifa. Das 27 finalizações no jogo em Atlanta, sete foram na direção do gol, onze para fora e nove bloqueadas. O grande destaque do jogo foi o goleiro Vozinha, de Cabo Verde.

A escola espanhola de futebol, popularizada recentemente pelo "tiki-taka", foi escancarada no primeiro compromisso da Fúria. A Espanha foi também a seleção que tentou o maior número de passes para quebrar linhas, com 420, acima da média de 361,2 da primeira rodada.

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Luis de la Fuente é o técnico da Espanha (Foto: Florencia Tan Jun/Getty Images/AFP)

Primeira rodada da Copa do Mundo

Dos 75 gols marcados na primeira rodada, sete países não participaram da marca. Foram eles: África do Sul , derrotada por 2 a 0 pelo México; Haiti, derrotado por 1 a 0 pela Escócia; Turquia, que teve o maior número de finalizações (30), mas derrotada por 3 a 0 para a Austrália; Equador, que perdeu por 1 a 0 para a Costa do Marfim; Argélia, derrotada pela Argentina com três gols de Messi; Panamá, com o gol sofrido para Gana nos acréscimo do segundo tempo, além de Espanha e Cabo Verde, o único empate sem gols.

A Espanha volta a campo no domingo (21), às 13h (de Brasília), para enfrentar a Arábia Saudita em jogo importante na luta pela classificação.

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