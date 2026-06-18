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Espanha lidera estatística na primeira rodada da Copa, mas liga alerta no ataque

'La Roja' ficou no empate sem gols com Cabo Verde na estreia

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
18/06/2026 11:16
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Espanha ficou abaixo na estreia da Copa do Mundo (Foto: Justin Setterfield/Getty Images/AFP)
Espanha ficou abaixo na estreia da Copa do Mundo (Foto: Justin Setterfield/Getty Images/AFP)

Finalizada a primeira rodada da Copa do Mundo, foram apresentadas estatísticas que chamaram atenção da equipe comandada pelo técnico Luis de la Fuente. A Espanha ficou na liderança em passes tentados e certos, mas escancarou a falta de pontaria depois de 27 finalizações e nenhum gol diante de Cabo Verde.

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    Ao todo, foram 811 passes dados e 755 certos, com uma taxa de acerto de 93% de acordo com estatísticas do site oficial da Fifa. Das 27 finalizações no jogo em Atlanta, sete foram na direção do gol, onze para fora e nove bloqueadas. O grande destaque do jogo foi o goleiro Vozinha, de Cabo Verde.

    A escola espanhola de futebol, popularizada recentemente pelo "tiki-taka", foi escancarada no primeiro compromisso da Fúria. A Espanha foi também a seleção que tentou o maior número de passes para quebrar linhas, com 420, acima da média de 361,2 da primeira rodada.

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    Luis de la Fuente é o técnico da Espanha (Foto: Florencia Tan Jun/Getty Images/AFP)
    Luis de la Fuente é o técnico da Espanha (Foto: Florencia Tan Jun/Getty Images/AFP)

    Primeira rodada da Copa do Mundo

    Dos 75 gols marcados na primeira rodada, sete países não participaram da marca. Foram eles: África do Sul , derrotada por 2 a 0 pelo México; Haiti, derrotado por 1 a 0 pela Escócia; Turquia, que teve o maior número de finalizações (30), mas derrotada por 3 a 0 para a Austrália; Equador, que perdeu por 1 a 0 para a Costa do Marfim; Argélia, derrotada pela Argentina com três gols de Messi; Panamá, com o gol sofrido para Gana nos acréscimo do segundo tempo, além de Espanha e Cabo Verde, o único empate sem gols.

    A Espanha volta a campo no domingo (21), às 13h (de Brasília), para enfrentar a Arábia Saudita em jogo importante na luta pela classificação.

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