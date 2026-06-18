Brasil entra no Top 5 do ranking da Fifa após primeira rodada da Copa do Mundo Seleção brasileira empatou com Marrocos em 1 a 1 na estreia da competição

Mesmo após empatar por 1 a 1 com Marrocos na estreia, o Brasil ganhou uma posição e passou a integrar o Top 5 do ranking da Fifa, que agora é atualizado em tempo real durante o torneio. A nova metodologia da entidade calcula alterações na classificação a cada partida, levando em consideração o peso do confronto, a força do adversário e o resultado obtido. Com isso, o empate diante dos marroquinos custou apenas 0,52 ponto à equipe brasileira, insuficiente para impedir a subida na tabela.

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O principal fator para a ascensão do Brasil foi o empate de Portugal com a República Democrática do Congo. Os portugueses perderam 12,76 pontos e caíram duas posições no ranking, abrindo espaço para a Seleção assumir a quarta colocação mundial.

Raphinha em Brasil x Marrocos (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Folhapress)

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Com 1.765,34 pontos, o Brasil aparece à frente justamente de Marrocos, que soma 1.755,62, e de Portugal, agora com 1.755,09.

Na parte de cima da classificação, a Argentina manteve a liderança após vencer a Argélia por 3 a 0 na estreia. Os argentinos seguem apenas dois pontos à frente da França, que ultrapassou a Espanha após derrotar Senegal por 3 a 1 e somar 16,41 pontos.

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Top 10 do ranking da Fifa

Posição Seleção Pontos 1º Argentina 1.889,06 (+11,80) 2º França 1.887,11 (+16,41) 3º Espanha 1.856,03 (-18,68) 4º Inglaterra 1.847,68 (+19,66) 5º Brasil 1.765,34 (-0,52) 6º Marrocos 1.755,62 (+0,52) 7º Portugal 1.755,09 (-12,76) 8º Holanda 1.749,20 (-4,37) 9º Alemanha 1.743,54 (+7,77) 10º Bélgica 1.733,93 (-8,30)

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Apesar do avanço brasileiro, a primeira rodada reservou algumas surpresas. A principal delas foi o empate sem gols entre Espanha e Cabo Verde. O resultado fez os espanhóis perderem 18,68 pontos e cairem uma posição (3), enquanto os africanos ganharam a mesma quantidade e subiram três posições no ranking (64).

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Outro resultado de grande impacto foi a vitória de Gana por 1 a 0 sobre o Panamá. Os ganeses faturaram 33,83 pontos, a maior valorização da rodada, e subiram oito posições (65) enquanto os panamenhos despencaram seis posições (40).

A estreia também foi positiva para seleções como Costa do Marfim, Austrália, Suécia e Noruega, que conquistaram vitórias importantes e registraram saltos significativos na classificação mundial.