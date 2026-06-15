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Herói de empate contra a Espanha, Vozinha se emociona em entrevista: 'Sonhei toda minha vida'

Goleiro foi destaque na atuação histórica da seleção africana

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
15/06/2026 15:24
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Goleiro Vozinha foi o destaque de Cabo Verde x Espanha (Foto: Roberto Schmidt / AFP)
Goleiro Vozinha foi o destaque de Cabo Verde x Espanha (Foto: Roberto Schmidt / AFP)

O goleiro Vozinha foi o grande destaque do empate de Cabo Verde diante da Espanha e protagonizou um dos momentos mais emocionantes da Copa do Mundo até aqui. Após uma atuação decisiva, com defesas importantes que garantiram o resultado histórico para a seleção africana, o veterano de 40 anos se emocinou durante a entrevista.

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    Visivelmente emocionado, o arqueiro destacou a dificuldade do confronto e a importância do resultado conquistado diante de uma das principais seleções do planeta.

    - Sabia que não ia ser fácil. A Espanha é uma das melhores seleções do mundo. Saímos daqui com um empate e acho que estamos satisfeitos. É muito gratificante viver esse momento. Passei toda a minha vida sonhando com esses palcos, hoje consegui estar aqui e contribuir para a equipe com a minha experiência. Estou muito feliz por isso - afirmou.

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    Na sequência, Vozinha fez questão de agradecer ao povo cabo-verdiano espalhado pelo mundo.

    - É muito gratificante. Obrigado a todos os cabo-verdianos espalhados pelo mundo inteiro - completou.

    Vozinha é abraçado por companheiros de Cabo Verde após o jogo contra Cabo Verde
    Vozinha é abraçado por companheiros de Cabo Verde após o jogo contra Cabo Verde (Foto: Roberto SCHMIDT / AFP)

    Por que o apelido de Vozinha?

    O goleiro titular da seleção de Cabo Verde chama-se Josimar José Évora Dias, mas é conhecido pelo apelido Vozinha. Aos 40 anos, ele figura entre os atletas mais experientes da competição nesta edição.

    Curiosamente, seu nome é uma homenagem ao ex-lateral brasileiro Josimar, destaque da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1986. Já o apelido Vozinha surgiu na infância: criado pelos avós, o goleiro costumava recorrer a eles sempre que se envolvia em conflitos durante as brincadeiras de rua.

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    Contra a Espanha, Vozinha alcançou uma marca expressiva ao disputar sua 90ª partida pela seleção cabo-verdiana. Ele é o segundo jogador com mais jogos pela equipe nacional, atrás apenas de Ryan Mendes, que soma 96 atuações.

    Atualmente sem clube após o término de seu contrato com o Chaves, de Portugal, o goleiro acumula passagens por equipes de diversos países, incluindo Angola, Moldávia, Chipre, Eslováquia e Portugal.

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