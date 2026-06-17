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Portugal x RD Congo: veja os melhores momentos do jogo do grupo K da Copa do Mundo

Equipes se enfrentaram pela primeira rodada da fase de grupos

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
17/06/2026 16:22
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Portugal e República Democrática do Congo se enfrentaram na Copa do Mundo em duelo válido pela primeira rodada do Grupo K. A partida disputada no NRG Stadium terminou em 1x0 para a equipe europeia e confirmou o favoritismo de CR7 e companhia.

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    O primeiro gol da partida saiu aos seis minutos de jogo em uma cabeçada do meio-campista João Neves, do PSG, após passe de Pedro Neto, do Chelsea. O cruzamento veio da esquerda e o jogador de apenas 1,74 superou a zaga africana e balançou as redes de Lionel Mpasi Nzau.

    O segundo gol foi da equipe africana que, nos acréscimos da primeira etapa, marcou em uma cabeçada de Yoane Wissa, após o cruzamento de Arthur Masuaku.

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    <strong>João Neves </strong>abriu o placar para <strong>Portugal </strong>contra a <strong>República</strong> <strong>Democrática do Congo </strong>na <strong>Copa do Mundo </strong>(Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

    Como foi o jogo entre Portugal e RD Congo?

    Portugal dominou completamente o primeiro tempo diante da RD Congo. Com superioridade na posse de bola e maior precisão nos passes, a seleção portuguesa abriu o placar logo aos cinco minutos. Após uma troca de passes no campo de ataque, João Neves apareceu livre na área e cabeceou para o fundo das redes. A equipe africana tentou reagir em alguns momentos, principalmente com Wissa, que levou perigo em investidas isoladas. Apesar da dificuldade para criar oportunidades claras, a RD Congo não desistiu e seguiu buscando o empate durante toda a partida.

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    Quando a vitória portuguesa parecia encaminhada, os congoleses foram premiados pela insistência. Já nos acréscimos, Wissa aproveitou os espaços deixados pela queda de intensidade de Portugal e, de cabeça, marcou um belo gol para decretar o empate em 1 a 1. Algo histórico para a equipe, que volta à Copa após mais de 50 anos.

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    O jogo voltou pegado. Logo nos primeiros minutos, Bakambu arriscou uma finalização perigosa. A seleção portuguesa, até então, não demonstrava reação. Aos nove minutos, João Cancelo chegou a balançar as redes, mas o lance foi anulado. O time estava bagunçado, com a atuação de seus principais destaques bem abaixo do esperado. Portugal começou a crescer na partida perto dos 30 minutos, com algumas mudanças que deram mais movimentação à equipe, como a entrada de Semedo. Mesmo mais intenso, o time de Roberto Martínez encontrou dificuldades para transformar a posse de bola em chances claras.

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    A partir daí, Portugal pressionou em busca da vitória, mas esbarrou na organização defensiva da RD Congo, que soube incomodar até o apito final e segurou o empate, enquanto os portugueses não conseguiram reagir para virar o jogo. Nos minutos finais, os portugueses assustaram, mas nção conseguiram virar. Na Copa das zebras, Portugal sai decepcionado, enquanto RD Congo vive algo contrário, justamente pela história da equipe.

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