Colômbia x Uzbequistão: veja os melhores momentos do jogo do Grupo K da Copa do Mundo Atacante Luis Díaz foi o grande nome da partida

A Colômbia venceu o Uzbequistão por 3 a 1 na madrugada desta quinta-feira (18), no Estádio Azteca, na Cidade do México, pela primeira rodada do Grupo K da Copa do Mundo. Os gols da equipe sul-americana foram marcados por Muñoz, Luis Díaz e Campaz, enquanto Fayzullaev descontou para a seleção uzbeque.

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Com o resultado, a equipe assumiu a liderança do Grupo K com três pontos. Em seguida aparecem RD Congo e Portugal, com um ponto cada, enquanto o time uzbeque ainda não pontuou.

A segunda rodada do Grupo K da Copa do Mundo será disputada na próxima terça-feira (23). Às 14h (de Brasília), Portugal enfrenta o Uzbequistão em duelo que pode ser decisivo para a definição das posições na chave. Mais tarde, às 23h (de Brasília), a Colômbia mede forças com a RD Congo, encerrando a rodada.

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Fayzullaev marcou o primeiro gol da história do Uzbequistão em Copas do Mundo (Foto: Yuri Cortez/AFP)

Colômbia x Uzbequistão

A Colômbia fez um primeiro tempo superior ao Uzbequistão. A equipe criou boas chances com Luis Díaz, Jhon Arias e Luis Suárez, enquanto o time asiático pouco ameaçou. O gol da equipe sul-americana saiu aos 40 minutos, quando Luis Díaz fez um passe preciso em bola aérea para Muñoz, que se infiltrou na área e finalizou, abrindo o placar.

A etapa complementar foi movimentada. Aos 15 minutos, Shomurodov finalizou com força, o goleiro Vargas não conseguiu fazer a defesa, e Fayzullaev aproveitou o rebote para completar para o gol, marcando o primeiro gol da história do Uzbequistão em Copas do Mundo. A comemoração, porém, durou pouco.

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Minutos depois, a Colômbia aproveitou uma recuperação de bola no meio-campo, Luis Díaz finalizou sem muita força, mas contou com uma falha do goleiro Yusupov, que aceitou o chute e recolocou a equipe sul-americana em vantagem no placar. O gol que definiu a vitória aconteceu já nos acréscimos, quando Campaz, ex-Grêmio, aproveitou o cruzamento e mandou para o gol.

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