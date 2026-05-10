AO VIVO: Acompanhe Cruzeiro x Campinas na final da Superliga Masculina

Neste domingo (10), a partir das 10h (de Brasília), Cruzeiro e Campinas se enfrentam em busca do troféu da Superliga Masculina 2025/26. A partida acontece no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP). Acompanhe em tempo real no Lance!

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Acompanhe o jogo

Pré-jogo: Está chegando a hora! A bola da grande final da Superliga Masculina 2025/26 sobe às 10h (de Brasília), no Ginásio do Ibirapuera.

Campinas e Cruzeiro são os finalistas da Superliga Masculina 2025/26 (Fotos: Agência i7/Sada Cruzeiro e Pedro Teixeira/Vôlei Renata)

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Campanhas das equipes na Superliga Masculina 2025/26

Líder da fase classificatória da Superliga, o Cruzeiro chegou à decisão após passar pelo Goiás nas quartas de final e pelo Minas na semi. Já o Campinas teve a segunda melhor campanha da primeira fase e se classificou para a final depois de eliminar Monte Carmelo e Praia Clube nos playoffs. A equipe acumula 14 jogos de invencibilidade.

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A partida é a reedição da final da Superliga 2024/25. Na ocasião, o Cruzeiro saiu vencedor por 3 sets a 1. Já nesta temporada, o domínio é do Campinas, que conquistou dois títulos em cima do rival - o do Sul-Americano e o da Copa Brasil - e venceu o time mineiro tanto no turno quanto no retuno da competição nacional.

Informações da final

Cruzeiro x Campinas - Final da Superliga Masculina 2025/26

📅 Data e horário: domingo, 10 de maio de 2026, às 10h (de Brasília)

📍 Local: Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: TV Globo, SporTV 2, GE TV (YouTube) e VBTV (streaming)