Vice de novo? Seleção americana amarga a quarta prata na VNL País é o recordista de derrotas na final da competição entre seleções de vôlei

Se a Polônia manteve a hegemonia na VNL masculina, neste domingo, conquistando o inédito tricampeonato, sendo o segundo título seguido, a seleção americana amargou o quarto vice em oito edições. Com o novo revés, o país ampliou o recorde negativo no torneio lançado em 2018, em substituição à Liga Mundial.

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Já a Eslovênia subiu ao primeiro pódio, após três vezes terminar em quarto lugar. O triunfo na disputa por medalhas foi sobre o Japão para ficar com o bronze.

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Gráfico mostra os campeões e vices da VNL (Foto: Reprodução)

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Primeiro vice americano na VNL foi em 2019

A primeira vice da VNL masculina foi a França, derrotada pela Rússia há oito anos, por 3 sets a 0. No ano seguinte, os americanos, mesmo jogando em Chicago, amargaram a primeira derrota na final da competição, ocasião em que a Rússia conquistou o bicampeonato.

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Cancelada em 2020, por conta da pandemia da Covid-19, a VNL retornou em 2021 com o único titulo do Brasil até aqui: 3 a 1 sobre a Polônia na final.

Na temporada seguinte, os americanos voltaram a ser derrotados na disputa pelo título. Dessa vez, pela França, por 3 sets a 2.

O primeiro dos três títulos da recordista Polônia foi há três anos. E um doce para quem adivinhar qual seleção ficou com a prata. Ela mesma, a americana.

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Em 2024, a França igualou os dois títulos da Rússia, ao superar o Japão na final, por 3 a 1.

A edição do ano passado terminou com a segunda conquista polonesa, graças aos 3 a 0 sobre a Itália na decisão. Foi também a primeira vez desde o título, em 2021, que o Brasil retornou ao pódio. Naquela ocasião com o bronze, ao superar a Eslovênia por 3 a 1.

Em 2026, os EUA terminaram a fase inicial na quinta colocação, atrás de Japão, Polônia, Eslovênia e Itália. Nas quartas, o país superou os italianos e, na semifinal, a seleção nipônica, antes de amargar mais um vice.

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