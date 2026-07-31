Campeã olímpica no vôlei de praia, Duda Lisboa faz pausa nas competições Ana Patrícia, que faz dupla com a jogadora, seguirá na etapa elite do Circuito Mundial

A campeã olímpica de vôlei de praia Duda Lisboa fará uma nova pausa nas competições até o mês de novembro deste ano. Conforme comunicado pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), nesta sexta-feira (31), o objetivo da jogadora é iniciar a corrida para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 nas melhores condições de saúde física e mental.

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A jogadora e a parceira Ana Patrícia não entraram na disputa da etapa do Rio de Janeiro do Circuito Mundial, que acontece até o dia 2 de agosto, na Praia de Copacabana. De acordo com a CBV, Ana Patrícia disputará a elite do Circuito Mundial de Hamburgo ao lado de Carol Horta, seguindo um planejamento individualizado.

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Em novembro de 2025, a dupla desistiu do Mundial de Vôlei de Praia antes de disputar as oitavas de final. Na ocasião, Duda publicou um texto nas redes sociais e revelou que vinha sofrendo com crises de ansiedade ao longo do ano, sendo a mais intensa delas durante a competição na Austrália. A decisão de abandonar a disputa foi tomada em consenso com Ana Patrícia, que não vivia um bom momento fisicamente, após sofrer uma lesão na coxa no início da temporada.

O retorno da dupla às quadras veio em março de 2026, pelo Circuito Brasileiro. Na primeira etapa do Circuito Mundial da temporada, em João Pessoa (PB), as atuais campeãs olímpicas conquistaram a medalha de prata.

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Na atualização mais recente, Duda e Ana Patrícia aparecem na quarta colocação do ranking mundial de vôlei de praia com 7260 pontos, atrás das compatriotas Carol/Rebeca, Thamela/Vic e das americanas Cruz/Brasher.

Duda e Ana Patrícia são as atuais campeãs olímpicas do vôlei de praia (Foto: Volleyball World)

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Veja a nota da CBV na íntegra

Informamos que a campeã olímpica Duda Lisboa fará uma pausa na participação em competições até o mês de novembro deste ano, com o objetivo de chegar ao início da corrida olímpica para os Jogos de Los Angeles 2028 em sua melhor condição física e mental. Já Ana Patrícia disputará a etapa elite do Circuito Mundial de Hamburgo ao lado de Carol Horta, dentro de um planejamento individualizado previamente definido.

A decisão foi tomada em conjunto pela dupla, comissão técnica, equipe médica, Praia Clube, Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) e Comitê Olímpico do Brasil (COB), sempre com foco na melhor preparação e performance da dupla Duda e Ana Patrícia para o novo ciclo olímpico.

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Durante este período, Duda a Ana Patrícia seguirão seu planejamento de treinamentos no Praia Clube.

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