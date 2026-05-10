A lista oficial ainda não saiu, mas o Lance! apurou que Douglas Souza está de volta à Seleção Brasileira de Vôlei. O ponteiro, campeão da Superliga Masculina neste domingo, pelo Cruzeiro, será convocado pelo técnico Bernardinho para a Liga das Nações de Vôlei (VNL), que começa a partir do dia 10 de junho. A vontade de mostrar que está de corpo e alma envolvido com a seleção é tanta, que o campeão olímpico vai treinar no dia do próprio casamento!

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No dia 8 de julho, Douglas treinará no período da manhã com os demais companheiros de seleção, e viajará para São Paulo (SP), onde será realizada a cerimônia do casamento de noite.

- Vai ser uma correria, devo vir de helicóptero de Saquarema. Vou precisar de muito energético! Não vou ter férias. Vou ter uma semana agora pra organizar meu casamento, que não deu tempo de fazer ao longo da temporada, e na outra semana já devo estar em Saquarema - revelou ao Lance!

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Campeão nos Jogos Rio 2016, Douglas anunciou sua aposentadoria da Seleção Brasileira em 2022, após disputar as Olimpíadas de Tóquio, para cuidar de questões pessoais e da saúde mental. Ele chegou a receber convite para reintegrar o grupo, já sob o comando de Bernardinho, às vésperas de Paris 2024, mas recusou.

Douglas Souza jogou as Olimpíadas de Tóquio (Foto: YURI CORTEZ/AFP)

Em março deste ano, a reportagem do Lance! confirmou que defender a Seleção havia voltado aos planos de Douglas, e que o ponteiro via a necessidade de "entregar o melhor em quadra para conquistar essa oportunidade".

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Além do ouro olímpico, a trajetória de Douglas Souza na Seleção Brasileira também foi marcada pelo protagonismo na campanha do Mundial de 2018, que terminou com a medalha de prata. Caso a seleção tivesse conquistado o título, o ponteiro seria eleito o MVP da competição.

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Bernardinho anunciou primeiros nomes para a VNL

Até o momento, 17 jogadores compõem o grupo que se prepara para a disputa da VNL, sendo 13 convocados e quatro convidados pelo técnico Bernardinho. Os últimos nomes anunciados foram o levantador Fernando Cachopa e o ponteiro Arthur Bento.

O Brasil disputará a primeira semana da VNL em casa, em Brasília (DF), entre os dias 10 e 15 de junho. Já de 24 a 28 do mesmo mês, a Seleção vai a Liubliana, capital da Eslovênia, para a segunda etapa da competição. O encerramento da fase classificatória acontece em Chicago, nos Estados Unidos, de 15 a 19 de julho, enquanto Ningbo, na China, recebe a fase final, de 29 de julho e 2 de agosto.

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