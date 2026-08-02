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Carol e Rebecca são prata no Elite 16 de Copacabana

Brasileiras, líderes do ranking mundial, foram superadas por dupla holandesa na decisão

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
02/08/2026 18:48
Atualizado há 1 minutos
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Rebecca tenta salvar a bola na derrota na final em Copacabana
Rebecca tenta salvar a bola na derrota com Carol na final em Copacabana (Foto: Volleyball World)

Não foi dessa vez! Apesar do apoio da torcida na Praia de Copacabana, Carol e Rebecca ficaram com o vice na etapa do elite 16, principal categoria do Circuito Mundial de vôlei de Praia. Na decisão, as líderes do ranking foram superadas pelas holandesas Katja Stam e Raisa Schoon por 2 sets a 0 (21/16 e 21/16).

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Holandesas comemoram ponto na vitória sobre Carol/Rebecca
Holandesas comemoram ponto na vitória sobre Carol/Rebecca (Foto: Volleyball World)

Como foi o jogo?

Primeiro set

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Schoon deu o pontapé à partida com o saque, mas foi do Brasil o primeiro ponto, explodindo a torcida em Copacabana. Após Rebecca ficar no bloqueio de Stan, as holandesas abriram 4 a 2. Com dificuldades em ler o jogo adversário, a dupla da casa chegou a estar perdendo por quatro pontos, no 9 a 4, quando pediram tempo.

No retorno, a parceria holandesa seguiu impondo o ritmo do duelo e abriu 15 a 10. Carol e Rebecca melhoraram, mas não foi suficiente para parar a eficiência holandesa no ataque. Assim, Stan e Schoon venceram o primeiro set por 21 a 16.

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Carol observa a dula da Holanda recepcionar a bola na final em Copacabana
Carol observa a dula da Holanda recepcionar a bola na final em Copacabana (Foto: Volleyball World)

Segundo set

As holandesas abriram 2 a 0 na segunda parcial, quando Carol parou no alto bloqueio de Stan. Com dois erros seguidos, as anfitriãs viram as adversárias abrirem 5 a 1. A vantagem, assim como no set inicial, seguiu favorável para Stan e Schoon, que chegaram a ter 10 a 5.

Com dificuldades em criar sequência, Carol e Rebecca não conseguiram igualar o placar. Em finalização inteligente de Schoon no fundo, as holandesas abriram 17 a 10. Sem ameaças, Stan e Schoon fecharam o set em 21 a 16, venceram a partida por 2 a 0 e se consagraram campeãs do Elite 16 Copacabana.

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Carol tenta superar o bloqueio holandês na final em Copacabana
Carol tenta superar o bloqueio holandês na final em Copacabana (Foto: Volleyball World)
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