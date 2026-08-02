Carol e Rebecca são prata no Elite 16 de Copacabana Brasileiras, líderes do ranking mundial, foram superadas por dupla holandesa na decisão

Não foi dessa vez! Apesar do apoio da torcida na Praia de Copacabana, Carol e Rebecca ficaram com o vice na etapa do elite 16, principal categoria do Circuito Mundial de vôlei de Praia. Na decisão, as líderes do ranking foram superadas pelas holandesas Katja Stam e Raisa Schoon por 2 sets a 0 (21/16 e 21/16).

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Holandesas comemoram ponto na vitória sobre Carol/Rebecca (Foto: Volleyball World)

Como foi o jogo?

Primeiro set

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Schoon deu o pontapé à partida com o saque, mas foi do Brasil o primeiro ponto, explodindo a torcida em Copacabana. Após Rebecca ficar no bloqueio de Stan, as holandesas abriram 4 a 2. Com dificuldades em ler o jogo adversário, a dupla da casa chegou a estar perdendo por quatro pontos, no 9 a 4, quando pediram tempo.

No retorno, a parceria holandesa seguiu impondo o ritmo do duelo e abriu 15 a 10. Carol e Rebecca melhoraram, mas não foi suficiente para parar a eficiência holandesa no ataque. Assim, Stan e Schoon venceram o primeiro set por 21 a 16.

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Carol observa a dula da Holanda recepcionar a bola na final em Copacabana (Foto: Volleyball World)

Segundo set

As holandesas abriram 2 a 0 na segunda parcial, quando Carol parou no alto bloqueio de Stan. Com dois erros seguidos, as anfitriãs viram as adversárias abrirem 5 a 1. A vantagem, assim como no set inicial, seguiu favorável para Stan e Schoon, que chegaram a ter 10 a 5.

Com dificuldades em criar sequência, Carol e Rebecca não conseguiram igualar o placar. Em finalização inteligente de Schoon no fundo, as holandesas abriram 17 a 10. Sem ameaças, Stan e Schoon fecharam o set em 21 a 16, venceram a partida por 2 a 0 e se consagraram campeãs do Elite 16 Copacabana.

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