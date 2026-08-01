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Carol/Rebecca e o sonho da medalha olímpica: 'O principal'

Dupla brasileira é líder do ranking mundial de vôlei de praia

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
01/08/2026 08:00
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Carol e Rebecca se cumprimentam em jogo do Elite 16 de vôlei de praia em Copacabana, no Rio de Janeiro
Carol e Rebecca comemoram ponto em jogo do Elite 16 de Copacabana (Foto: Volleyball World)

Rebecca Silva e Carol Solberg se juntaram em novembro de 2024 e, desde então, constroem uma das duplas mais vitoriosas do vôlei de praia. A parceria lidera o ranking mundial e disputa o Elite 16 em Copacabana após ter ganhado esta etapa no ano passado. Para as duas, a construção "jogo por jogo" tem um objetivo em comum: a sonhada medalha olímpica em Los Angeles 2028.

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Com outras parceiras, Rebecca disputou as Olimpíadas de Tóquio 2020, e Carol, as de Paris 2024. Em 2025, ultrapassaram Thâmela e Vic e terminaram o ano no topo do ranking, posição que sustentam até hoje, com 600 pontos à frente das compatriotas. Ainda que a dois anos de Los Angeles 2028, o cenário é promissor para Carol e Rebecca, mas elas afirmam manter os "pés no chão".

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— Com certeza o sonho da medalha é o que nos move todo dia. Esse é o principal objetivo. Eu e Carol trocamos sobre isso, mas não o tempo inteiro. A gente quer viver cada etapa e cada jogo, mas tendo em mente que nosso principal objetivo é a Olimpíada e, com certeza, a medalha.

Carol Solberg, de frente, abraça Rebecca em partida de vôlei de praia na etapa de Copacabana do Elite 16
Carol e Rebecca se abraçam em partida da fase de grupos do Elite 16 de Copacabana (Foto: Volleyball World)

Este ano, Carol, aos 38 anos, e Rebecca, com 33, disputam apenas a terceira etapa do Circuito Mundial e garantem estar "curtindo o momento", sem pensar muito nas disputas que vêm pela frente e tratando cada competição uma por uma. Em 2025, elas conquistaram a medalha de bronze na Copa do Mundo, disputada em Adelaide, na Austrália.

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— A temporada parece curta, mas é longa, e a gente tem que estar trocando e se ajudando o tempo inteiro. Estar em primeiro lugar no ranking não significa muito, já que o Circuito Mundial está cada vez mais difícil, e tudo pode mudar muito rápido. Eu e Carol estamos curtindo o momento. Ainda vamos fazer dois anos de parceria e ainda bem que estamos construindo muito bem os resultados. Sabemos das responsabilidades, mas tentamos lidar com tudo da maneira mais leve possível.

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Carol e Rebecca estão garantidas nas oitavas de final do Elite 16 de Copacabana

Em busca de repetir o feito de 2025, Carol e Rebecca seguem firmes rumo ao título da etapa de Copacabana do Elite 16. Com três vitórias em três jogos e nenhum set perdido, a parceria lidera o Grupo A e está garantida nas oitavas de final da competição. A fase eliminatória tem início neste sábado (1º). Para Carol, a comunicação em quadra e fora dela tem sido o fator principal para os bons resultados da parceria.

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— A comunicação é uma coisa em que a gente acredita muito e sabe o quanto é importante. Isso dá trabalho, não é uma coisa fácil. Mas vale a pena sentar para conversar e falar o que estamos sentindo. Criar essa confiança dentro de quadra é um trabalho diário.

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