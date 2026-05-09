Último vice do Cruzeiro na Superliga foi para time de Bruninho e Lucão

Neste domingo (10), a final da Superliga Masculina 2025/26 pode coroar o Sada Cruzeiro como decacampeão nacional, o que seria um feito inédito no vôlei brasileiro entre os homens. Prestes a disputar sua 12ª final, o time mineiro soma apenas duas derrotas em decisões do campeonato, sendo a última há 13 anos para o extinto RJX, de Bruninho e Lucão.

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O título do RJX sobre o Cruzeiro na Superliga 2012/13

Elenco do RJX campeão da Superliga Masculina 2012/2013 (Foto: Reprodução)

O RJX conquistou a Superliga 2012/13 ao derrotar o Cruzeiro na final por 3 sets a 1, com parciais de 15/25, 25/18, 25/18 e 25/14. A decisão foi realizada em jogo único no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

No segundo ano do projeto, o antigo representante carioca na elite liderou a fase classificatória com 53 pontos, um a mais que a equipe celeste. Nas quartas de final, pegou o São Bernardo e aplicou um duplo 3 a 0. Contra o Minas, na semifinal, abriu a série vencendo no tie-break, perdeu o segundo jogo por 3 sets a 0 e avançou no terceiro, com vitória por 3 sets a 1.

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Além de Bruninho e Lucão, o elenco do RJX tinha Dante, campeão olímpico em Atenas 2004 e prata em Pequim 2008 e Londres 2012, e Thiago Alves, MVP daquela Superliga. O time era treinado por Marcelo Fronckowiack, que atualmente é auxiliar de Bernardinho na Seleção Brasileira.

O Cruzeiro contava com parte da equipe que viria a ganhar o ouro olímpico na Rio 2016, como William Arjona, Wallace e Maurício Borges, além do ponteiro Filipe Ferraz, atual técnico do time mineiro. O argentino Marcelo Méndez era quem comandava o plantel cruzeirense na época.

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Bruninho recorda parceria com Lucão: 'Especial'

Lucão e Bruninho estão em lados opostos na final da Superliga 25/26 (Fotos: Agência i7/Sada Cruzeiro e Pedro Teixeira/Vôlei Renata)

Ao todo, Bruninho e Lucão compartilham 29 títulos. O levantador e o central jogaram juntos por mais de uma década na Seleção e em cinco clubes diferentes. A rede do Ginásio do Ibirapuera será responsável por dividir a parceria de sucesso na final da Superliga.

Em entrevista coletiva após um dos treinos visando à decisão deste domingo (10), Bruninho comentou sobre a sensação de enfrentar o companheiro de tantas conquistas, como a de 2012/13 pelo RJX. Ao relembrar a temporada vitoriosa no Rio de Janeiro, o capitão do Campinas elogiou o desempenho do central do Cruzeiro, o melhor jogador daquele ano na opinião dele.

— Enfrentá-lo é sempre especial, sempre difícil, né? Pela sua experiência, é um cara que comanda muito bem o bloqueio, e o meu papel é tentar, de alguma maneira, ludibriar o bloqueio deles. Mas é especial. Temos muitas vitórias juntos, e o nosso título no Rio, foi uma temporada maravilhosa. O Lucão foi, para mim, o melhor jogador daquela temporada também. Ele dominou aquele ano. Eu tenho ótimas recordações, ainda mais jogando no Maracanãzinho. Então, foi uma conquista muito especial.

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Informações sobre a final da Superliga Masculina 2025/26

Sada Cruzeiro x Campinas - Final da Superliga Masculina 2025/26

📅 Data e horário: domingo, 10 de maio de 2026, às 10h (de Brasília)

📍 Local: Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: TV Globo, GE TV (YouTube), SporTV 2 e VBTV (streaming)

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