Rally espetacular marca EUA x Japão na VNL; veja vídeo Estados Unidos venceram o Japão e brigam pelo troféu da competição neste domingo (2)

Em duelo que definiu o segundo finalista da VNL masculina 2026, Estados Unidos e Japão protagonizaram um duelo acirrado. O time norte-americano saiu vencedor no tie-break, em jogo que terminou nas parciais 19/25, 25/23, 25/20, 19/25 e 13/15.

Além do equilíbrio na partida como um todo, o que chamou a atenção dos fãs foi um lance específico do último set. Em um rally emocionante no tie-break, enquanto o jogo ainda estava empatado em 11 a 11, o Japão teve diversas tentativas de ataque, mas a defesa norte-americana conseguiu fazer defesas espetaculares.

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Neste lance, os Estados Unidos também tiveram chances de sair à frente do placar, mas o ponto custava a sair para qualquer uma das duas equipes. No final, o Japão conseguiu ter mais um ataque e, com auxílio de um desafio para analisar um toque no bloqueio norte-americano, conquistou a pontuação para desempatar a partida.

Apesar do lindo rally, os japoneses sofreram a virada e perderam para os Estados Unidos. Esta foi a única derrota do time japonês no campeonato em 14 jogos, que finalizou a fase classificatória com a melhor campanha da história da competição.

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Os Estados Unidos voltam à decisão da Liga das Nações após três anos. A equipe já disputou três finais (2019, 2022 e 2023), mas ficou com o vice em todas. Em busca da redenção, o time briga pelo título contra a Polônia, atual campeã da VNL, às 8h30 (de Brasília) deste domingo (2). Eslovênia e Japão, por sua vez, batalham pelo terceiro lugar da VNL mais cedo, às 4h40.

🏐 Fichas técnicas da VNL masculina

Polônia x Estados Unidos – Final da Liga das Nações Masculina de Vôlei 2026

📅 Data e horário: domingo, 2 de agosto de 2026, às 8h30 (de Brasília)

📍 Local: Ningbo, na China

📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura) e VBTV (streaming oficial da FIVB).

Japão x Eslovênia – Disputa de terceiro lugar da da Liga das Nações Masculina de Vôlei 2026

📅 Data e horário: domingo, 2 de agosto de 2026, às 4h40 (de Brasília)

📍 Local: Ningbo, na China

📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura) e VBTV (streaming oficial da FIVB).

🏐 Aposte no campeão da VNL masculina

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