Final da Superliga coloca campeões olímpicos frente a frente na rede

A final da Superliga é o ápice do calendário do vôlei nacional. E, nesta temporada, os times a alcançá-la foram Cruzeiro e Campinas, assim como aconteceu em 2024/25. Correspondendo à importância do confronto, grandes nomes entrarão na quadra do Ginásio do Ibirapuera, às 10h (de Brasília) deste domingo (3), em busca do troféu da competição. Entre eles, cinco campeões olímpicos.

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A Seleção Brasileira subiu ao lugar mais alto do pódio em Jogos Olímpicos em três oportunidades - Barcelona 1992, Atenas 2004 e Rio 2016. Nesta última, estiveram em ação jogadores que, atualmente, jogam pelos times finalistas da Superliga. Pelo lado do Campinas, Bruninho (levantador) e Maurício Borges (ponteiro). Já Wallace (oposto), Lucão (central) e Douglas Souza (ponteiro) são os campeões olímpicos que compõem o time cruzeirense.

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Os finalistas da Superliga na Seleção Brasileira

Dos campeões olímpicos mencionados, Maurício Borges, Wallace e Lucão já confirmaram suas respectivas aposentadorias da Seleção Brasileira. Bruninho ainda não cravou seu futuro, e Douglas Souza, neste ano, revelou o desejo de voltar a defender a amarelinha, após ter anunciado o afastamento da equipe em 2022.

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Participação dos jogadores em Olimpíadas

Bruninho (levantador)

Pequim 2008 - prata🥈

Londres 2012 - prata🥈

Rio 2016 - ouro🥇

Tóquio 2020

Maurício Borges (ponteiro)

Londres 2012 - prata🥈

Rio 2016 - ouro🥇

Wallace

Londres 2012 - prata🥈

Rio 2016 - ouro🥇

Tóquio 2020

Lucão

Londres 2012 - prata🥈

Rio 2016 - ouro🥇

Tóquio 2020

Douglas Souza

Tóquio 2020

Douglas Souza e Wallace durante Tóquio 2020 (Foto: Gaspar Nóbrega/ COB)

Informações de Campinas x Cruzeiro na final da Superliga Masculina 2025/26

📅 Data e horário: Domingo, 10 de maio de 2026, às 10h (de Brasília)

📍 Local: Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: TV Globo, SporTV 2, GE TV (YouTube) e VBTV (streaming)