AO VIVO: Acompanhe a final da VNL entre Polônia X EUA

1 . Equipes perfiladas para a execução dos hinos nacionais.

2 . Jogadoras realizam a parte final do aquecimento em quadra.

3 . Mais cedo, a Eslovênia venceu o Japão por 3 sets a 1 e garantiu o terceiro lugar da VNL.

4 . Faltam menos de 15 minutos para a bola subir!

5 . Os Estados Unidos chegaram à final após bater o Japão, que estava invicto no torneio.

6 . A Polônia superou a Eslovênia, que venceu o bronze, na semifinal.

7 . A Polônia é a atual campeã da VNL e busca o bicampeonato consecutivo.