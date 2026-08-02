AO VIVO: Acompanhe a final da VNL entre Polônia X EUA
As equipes se enfrentarão na final da VNL masculina
O campeão da Liga das Nações masculina de vôlei 2026 está a um passo de ser conhecido. Às 8h30 (de Brasília) deste domingo (2), Polônia e Estados Unidos se enfrentam pela final do campeonato. A partida acontece em Ningbo, na China, e tem transmissão ao vivo do Sportv 2 (TV por assinatura) e da VBTB (streaming oficial da FIVB).
➡️ VNL masculina 2026: algozes do Brasil estão na final
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Final da VNL masculina - Polônia x EUA
|Times
|Placar
|1º SET
|2º SET
|3º SET
|4º SET
|5º SET
Polônia
0
x
x
x
x
x
EUA
0
x
x
x
x
x
PRÉ-JOGO
- Equipes perfiladas para a execução dos hinos nacionais.
- Jogadoras realizam a parte final do aquecimento em quadra.
- Mais cedo, a Eslovênia venceu o Japão por 3 sets a 1 e garantiu o terceiro lugar da VNL.
- Faltam menos de 15 minutos para a bola subir!
- Os Estados Unidos chegaram à final após bater o Japão, que estava invicto no torneio.
- A Polônia superou a Eslovênia, que venceu o bronze, na semifinal.
- A Polônia é a atual campeã da VNL e busca o bicampeonato consecutivo.
- Os Estados Unidos tentarão o título inédito contra a Polônia a partir das 8h30 (de Brasília). Acompanhe tudo sobre a decisão da VNL no Lance!.
Formato da VNL
A Liga das Nações de Vôlei foi fundada em 2018 com o objetivo de substituir o Grand Prix, no feminino, e a Liga Mundial, no masculino. O campeonato é realizado anualmente, e os times passam por diferentes países antes de realizarem a fase final em um mesmo local.
No formato atual, a fase classificatória é disputada em três semanas. Em cada uma delas, as 18 seleções são divididas em três grupos e sedes diferentes, onde cada time faz quatro jogos, totalizando 12 ao fim da primeira fase. Os oito melhores colocados avançam para o mata-mata, que acontece a partir das quartas de final, em sistema de jogo único.
Caso a seleção do país-sede da fase final não termine entre as oito primeiras, entra no lugar do oitavo colocado. Já o 18º é substituído pela seleção melhor posicionada no
ranking da FIVB no seguinte.
🏐 Ficha técnica
Polônia x Estados Unidos – Final da Liga das Nações Masculina de Vôlei 2026
📅 Data e horário: domingo, 2 de agosto de 2026, às 8h30 (de Brasília)
📍 Local: Ningbo, na China
📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura) e VBTV (streaming oficial da FIVB).
🏐 Aposte no campeão da VNL masculina
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
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