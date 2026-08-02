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AO VIVO: Acompanhe a final da VNL entre Polônia X EUA

As equipes se enfrentarão na final da VNL masculina

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
02/08/2026 08:22
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Poloneses fazem bloqueio duplo contra a Eslovênia na semifinal da VNL masculina 2026
Polônia x Eslovênia na semifinal da VNL masculina 2026 (Foto: Volleyball World)

O campeão da Liga das Nações masculina de vôlei 2026 está a um passo de ser conhecido. Às 8h30 (de Brasília) deste domingo (2), Polônia e Estados Unidos se enfrentam pela final do campeonato. A partida acontece em Ningbo, na China, e tem transmissão ao vivo do Sportv 2 (TV por assinatura) e da VBTB (streaming oficial da FIVB).

➡️ VNL masculina 2026: algozes do Brasil estão na final

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Final da VNL masculina - Polônia x EUA

TimesPlacar1º SET2º SET3º SET4º SET5º SET

Polônia

0

x

x

x

x

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EUA

0

x

x

x

x

x

PRÉ-JOGO

    1.
  1. Equipes perfiladas para a execução dos hinos nacionais.
    2. 2.
  2. Jogadoras realizam a parte final do aquecimento em quadra.
    3. 3.
  3. Mais cedo, a Eslovênia venceu o Japão por 3 sets a 1 e garantiu o terceiro lugar da VNL.
    4. 4.
  4. Faltam menos de 15 minutos para a bola subir!
    5. 5.
  5. Os Estados Unidos chegaram à final após bater o Japão, que estava invicto no torneio.
    6. 6.
  6. A Polônia superou a Eslovênia, que venceu o bronze, na semifinal.
    7. 7.
  7. A Polônia é a atual campeã da VNL e busca o bicampeonato consecutivo.
    8. 8.
  8. Os Estados Unidos tentarão o título inédito contra a Polônia a partir das 8h30 (de Brasília). Acompanhe tudo sobre a decisão da VNL no Lance!.
Jogadores da seleção dos Estados Unidos comemoram ponto sobre o Japão na semifinal da VNL masculina
Jogadores dos Estados Unidos comemoram ponto sobre o Japão na semi da VNL masculina (Foto: Volleyball World)

Formato da VNL

Liga das Nações de Vôlei foi fundada em 2018 com o objetivo de substituir o Grand Prix, no feminino, e a Liga Mundial, no masculino. O campeonato é realizado anualmente, e os times passam por diferentes países antes de realizarem a fase final em um mesmo local.

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No formato atual, a fase classificatória é disputada em três semanas. Em cada uma delas, as 18 seleções são divididas em três grupos e sedes diferentes, onde cada time faz quatro jogos, totalizando 12 ao fim da primeira fase. Os oito melhores colocados avançam para o mata-mata, que acontece a partir das quartas de final, em sistema de jogo único.

Caso a seleção do país-sede da fase final não termine entre as oito primeiras, entra no lugar do oitavo colocado. Já o 18º é substituído pela seleção melhor posicionada no 

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ranking da FIVB no seguinte.

🏐 Ficha técnica

Polônia x Estados Unidos – Final da Liga das Nações Masculina de Vôlei 2026

📅 Data e horário: domingo, 2 de agosto de 2026, às 8h30 (de Brasília)

📍 Local: Ningbo, na China

📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura) e VBTV (streaming oficial da FIVB).

🏐 Aposte no campeão da VNL masculina
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