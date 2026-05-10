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Veja quanto o Cruzeiro faturou com o título da Superliga Masculina

Equipe se consagrou campeã ao vencer o Campinas na decisão por 3 sets a 0

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 10/05/2026
12:42
Oppenkoski, do Cruzeiro, comemora ponto na final da Superliga contra o Campinas (Foto: Divulgação/ CBV)
imagem cameraOppenkoski, do Cruzeiro, comemora ponto na final da Superliga contra o Campinas (Foto: Divulgação/ CBV)
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Além do valor simbólico de levantar o troféu da Superliga Masculina, o time vencedor também recebe a maior premiação em dinheiro em relação aos 12 times participantes, paga pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV). Na temporada 2025/26, o agraciado será o Cruzeiro, que venceu o Campinas por 3 sets a 0 (25/14, 27/25 e 25/21) neste domingo (10), na final disputada no Ginásio do Ibirapuera.

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Com o título, a equipe mineira faturou R$ 250 mil. Já o Campinas, vice-campeão, recebeu R$ 200 mil. Os valores seguem o critério estabelecido pela CBV ainda no início da competição e são igualitários em relação à categoria feminina. 

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Confira os valores pagos pela CBV aos times da Superliga

  • Campeão: R$ 250 mil
  • Vice-Campeão: R$ 200 mil
  • Terceiro Lugar: R$ 170 mil
  • 4º Lugar: R$ 150 mil
  • 5º Lugar: R$ 140 mil
  • 6º Lugar: R$ 120 mil
  • 7º Lugar: R$ 110 mil
  • 8º Lugar: R$ 100 mil
  • 9º Lugar: R$ 90 mil
  • 10º Lugar: R$ 90 mil
  • 11º Lugar: R$ 70 mil
  • 12º Lugar: R$ 70 mil
Cruzeiro x Campinas na final da Superliga Masculina 2025/26 (Foto: Divulgação/ CBV)
Cruzeiro x Campinas na final da Superliga Masculina 2025/26 (Foto: Divulgação/ CBV)

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