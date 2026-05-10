Veja quanto o Cruzeiro faturou com o título da Superliga Masculina

Além do valor simbólico de levantar o troféu da Superliga Masculina, o time vencedor também recebe a maior premiação em dinheiro em relação aos 12 times participantes, paga pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV). Na temporada 2025/26, o agraciado será o Cruzeiro, que venceu o Campinas por 3 sets a 0 (25/14, 27/25 e 25/21) neste domingo (10), na final disputada no Ginásio do Ibirapuera.

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Com o título, a equipe mineira faturou R$ 250 mil. Já o Campinas, vice-campeão, recebeu R$ 200 mil. Os valores seguem o critério estabelecido pela CBV ainda no início da competição e são igualitários em relação à categoria feminina.

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Confira os valores pagos pela CBV aos times da Superliga

Campeão: R$ 250 mil

Vice-Campeão: R$ 200 mil

Terceiro Lugar: R$ 170 mil

4º Lugar: R$ 150 mil

5º Lugar: R$ 140 mil

6º Lugar: R$ 120 mil

7º Lugar: R$ 110 mil

8º Lugar: R$ 100 mil

9º Lugar: R$ 90 mil

10º Lugar: R$ 90 mil

11º Lugar: R$ 70 mil

12º Lugar: R$ 70 mil

Cruzeiro x Campinas na final da Superliga Masculina 2025/26 (Foto: Divulgação/ CBV)

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