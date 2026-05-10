Quais foram os melhores jogadores da Superliga? Jogue e dê sua opinião

A Superliga Masculina 2025/26 teve fim neste domingo (10), com o título do Cruzeiro ao vencer o Campinas por 3 set a 0 (25/14, 27/25 e 25/21), no Ginásio do Ibirapuera. Nos jogos interativos abaixo, vote e dê sua opinião sobre qual foi a seleção e o MVP do campeonato, além do melhor jogador da final.

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➡️ Cruzeiro domina Campinas e conquista o décimo título da Superliga

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Vote na Seleção e no MVP da Superliga Masculina 2025/26

➡️ Veja os lances de Cruzeiro x Campinas na final da Superliga Masculina

Quem foi o melhor jogador da final?

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Como foi a final da Superliga Masculina 2025/26?

✍️ Texto por Beatriz Pinheiro

Habituado a grandes decisões, o Cruzeiro não deixou o retrospecto da temporada entrar em quadra contra o Campinas, neste domingo (10). A vitória por 3 sets a 0 (25/14, 27/25 e 25/21), primeira dos mineiros sobre os paulistas nesse ano, foi a mesma que levou o time ao décimo título da Superliga Masculina de Vôlei.

O triunfo se desenhou a partir de um primeiro set avassalador, em que o Cruzeiro conseguiu manter uma vantagem de dez pontos. O time mineiro apostou em um saque agressivo para minar a construção do ataque adversário. Jogando com o passe na mão, o levantador Matheus Brasília conseguiu variação ofensiva. O oposto Oppenkoski, com 18 pontos, foi o grande destaque.

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Hegemonia e marco de Filipe Ferraz

A conquista reforça a hegemonia do Cruzeiro, que se isola ainda mais como maior vencedor da Superliga. Atrás do time celeste, está apenas o Minas, com sete troféus. O título de 2025/2026 é o segundo consecutivo e o quarto sob o comando do técnico Filipe Ferraz. Na manhã deste domingo, o treinador alcançou a marca de 60 títulos com o clube, somando as campanhas dentro e na beira da quadra.

O time mineiro chegou à decisão após liderar a primeira fase da Superliga. Nas quartas de final, eliminou o Goiás com duas vitórias por 3 a 0, e passou pelo Minas, na semi, com duas vitórias por 3 a 1 e uma derrota por 3 a 2.

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Cruzeiro x Campinas na final da Superliga Masculina 2025/26 (Foto: Divulgação/ CBV)

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