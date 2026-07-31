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Celeste Plak surpreende ao se aposentar do vôlei aos 30 anos

A jogadora holandesa conquistou títulos com o Minas em 2024

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
31/07/2026 09:08
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A jogadora Celeste Plak vibra durante partida pela seleção holandesa de vôlei
A jogadora Celeste Plak vibra durante partida pela seleção holandesa de vôlei (Foto: Reprodução/ Instagram)

A holandesa Celeste Plak surpreendeu os fãs de vôlei, na última quinta-feira (30), ao anunciar a aposentadoria do esporte aos 30 anos. A jogadora, que atuou como ponteira e oposta, jogou no Brasil durante a temporada 2024/2025, quando conquistou o Campeonato Mineiro e a Supercopa do Brasil com o Minas.

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Plak utilizou as redes sociais para comunicar sua decisão e os motivos de encerrar a trajetória nas quadras de maneira precoce. A holandesa iniciou a carreira profissional em 2012 e soma passagens por clubes tradicionais da Itália, como Bergamo e Novara, além de Belediyespor e Besiktas, da Turquia. Ela também defendeu as cores da seleção de seu país.

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— Chegou a hora em que minha liberdade vem acima da minha carreira. Uma jornada que começou aos 14 anos de idade, quando deixei minha casa para perseguir um objetivo com destino desconhecido. Após jogar mais de 407 vezes de laranja (cor da seleção holandesa) e defender muitas cores de clubes, a estrada como jogadora de vôlei chegou ao fim - escreveu.

A publicação de Celeste Plak no Instagram recebeu muitos comentários de apoio de estrelas do vôlei, incluindo a brasileira e bicampeã olímpica Fabi Alvim.

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A holandesa Celeste Plak beija o troféu da Champions League de vôlei 2019
A holandesa Celeste Plak beija o troféu da Champions League de vôlei 2019 (Foto: Reprodução/ Instagram)

Plak relembrou conquistas da carreira

Celeste Plak aproveitou a despedida pra relembrar os grandes momentos da carreira. Na trajetória de clubes, conquistou títulos relevantes, como a Champions League, Campeonato Italiano e Copa Itália. Pela seleção, foi medalhista de prata do Campeonato Europeu.

— Tenho orgulho de ter vencido a Champions League, jogado duas Olimpíadas e de ter sido a primeira mulher negra a defender a seleção holandesa. Com um sorriso no rosto e um coração cheio de satisfação, gostaria de agradecer a todos: minha família, amigos companheiras de equipe e aos torcedores que me acompanharam nessa jornada. Desejo a todos muita sorte, sucesso e amor - concluiu.

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