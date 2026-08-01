Polônia x EUA na final da VNL masculina: horário e onde assistir
Equipes brigam pelo troféu da competição neste domingo (2); Japão e Eslovênia disputam o terceiro lugar
O campeão da Liga das Nações masculina de vôlei 2026 está a um passo de ser conhecido. Às 8h30 (de Brasília) deste domingo (2), Polônia e Estados Unidos se enfrentam pela final do campeonato. A partida acontece em Ningbo, na China, e tem transmissão ao vivo do Sportv 2 (TV por assinatura) e da VBTB (streaming oficial da FIVB).
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A Polônia chega à final após superar a Eslovênia por 3 sets a 0 na semi. O time vai em busca do terceiro título da VNL, após conquistar o ouro em 2023 e em 2025. A equipe é a seleção com maior número de medalhas do torneio, com cinco - duas de ouro, uma de prata e uma de bronze. Já os Estados Unidos passaram pelo até então invicto Japão na semifinal em cinco sets. A equipe já disputou três finais (2019, 2022 e 2023), mas ficou com o vice em todas.
Eslovênia e Japão, por sua vez, batalham pelo terceiro lugar da VNL mais cedo, às 4h40 (de Brasília) de domingo (2). A partida também terá transmissão do Sportv 2 e da VBTV.
🏐 Fichas técnicas
Polônia x Estados Unidos – Final da Liga das Nações Masculina de Vôlei 2026
📅 Data e horário: domingo, 2 de agosto de 2026, às 8h30 (de Brasília)
📍 Local: Ningbo, na China
📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura) e VBTV (streaming oficial da FIVB).
Japão x Eslovênia – Disputa de terceiro lugar da da Liga das Nações Masculina de Vôlei 2026
📅 Data e horário: domingo, 2 de agosto de 2026, às 4h40 (de Brasília)
📍 Local: Ningbo, na China
📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura) e VBTV (streaming oficial da FIVB).
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