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Polônia x EUA na final da VNL masculina: horário e onde assistir

Equipes brigam pelo troféu da competição neste domingo (2); Japão e Eslovênia disputam o terceiro lugar

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
01/08/2026 13:10
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Jogadores da Polônia comemoram ponto na semifnal da VNL masculina contra a Eslovênia
Polônia passou pela Eslovênia na semifinal da VNL masculina (Foto: Volleybal World)

O campeão da Liga das Nações masculina de vôlei 2026 está a um passo de ser conhecido. Às 8h30 (de Brasília) deste domingo (2), Polônia e Estados Unidos se enfrentam pela final do campeonato. A partida acontece em Ningbo, na China, e tem transmissão ao vivo do Sportv 2 (TV por assinatura) e da VBTB (streaming oficial da FIVB).

➡️ VNL masculina 2026: algozes do Brasil estão na final

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A Polônia chega à final após superar a Eslovênia por 3 sets a 0 na semi. O time vai em busca do terceiro título da VNL, após conquistar o ouro em 2023 e em 2025. A equipe é a seleção com maior número de medalhas do torneio, com cinco - duas de ouro, uma de prata e uma de bronze. Já os Estados Unidos passaram pelo até então invicto Japão na semifinal em cinco sets. A equipe já disputou três finais (2019, 2022 e 2023), mas ficou com o vice em todas.

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Eslovênia e Japão, por sua vez, batalham pelo terceiro lugar da VNL mais cedo, às 4h40 (de Brasília) de domingo (2). A partida também terá transmissão do Sportv 2 e da VBTV.

🏐 Fichas técnicas

Polônia x Estados Unidos – Final da Liga das Nações Masculina de Vôlei 2026

📅 Data e horário: domingo, 2 de agosto de 2026, às 8h30 (de Brasília)

📍 Local: Ningbo, na China

📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura) e VBTV (streaming oficial da FIVB).

Jogadores da seleção dos Estados Unidos comemoram ponto sobre o Japão na semifinal da VNL masculina
Jogadores dos Estados Unidos comemoram ponto sobre o Japão na semi da VNL masculina (Foto: Volleyball World)

Japão x Eslovênia – Disputa de terceiro lugar da da Liga das Nações Masculina de Vôlei 2026

📅 Data e horário: domingo, 2 de agosto de 2026, às 4h40 (de Brasília)

📍 Local: Ningbo, na China

📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura) e VBTV (streaming oficial da FIVB).

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