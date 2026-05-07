Campinas e Cruzeiro disputam o quarto título seguido; veja retrospecto

A rivalidade entre Campinas e Cruzeiro vem se tornando uma das maiores da história recente do vôlei nacional. Só nesta temporada, a partida entre as equipes já decidiu dois títulos. E, na final da Superliga 2025/26, os times estarão frente a frente mais uma vez, neste domingo (10). Esta será a quarta decisão seguida entre Campinas e Cruzeiro, já que eles protagonizaram também a final da edição passada da Superliga.

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Considerando as três partidas decisivas realizadas neste período, o Cruzeiro saiu vencedor apenas na final da Superliga 2024/25. Nas outras, foi o Campinas que levantou o troféu. A equipe venceu o rival na decisão do Sul-Americano por 3 sets a 2, em uma virada histórica. Apenas uma semana depois, na Copa Brasil, o time paulista se consagrou campeão ao superar o rival por 3 a 1.

Na fase classificatória desta temporada da Superliga, o domínio do Campinas continua. A equipe paulista venceu o Cruzeiro tanto no turno (3 sets a 2) quanto no returno (3 a 0) e chega à decisão com uma invencibilidade de 14 jogos, incluindo partidas da Copa Brasil, do Sul-Americano e da Superliga.

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Campinas é finalista da Superliga Masculina 2025/26 (Foto: Pedro Teixeira/ Vôlei Renata)

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Retrospecto entre Campinas e Cruzeiro

Desde a parceria do Campinas com a marca Renata, em 2017, a equipe já enfrentou o Cruzeiro em 27 oportunidades. Destas, o time mineiro saiu vencedor em 15 e, o paulista, em 12.

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Nesse período, o Cruzeiro chegou a emplacar 10 vitórias consecutivas, entre 2020 e 2024. No entanto, o cenário se inverteu a partir das quartas de final da Superliga 2023/24, quando o Campinas eliminou o rival nas quartas. E, nesta temporada, a equipe paulista se tornou algoz da cruzeirense, o que tem a chance de ser comprovado na final deste domingo (10).