Quem é você na final da Superliga Masculina? Jogue e descubra

Pelo segundo ano consecutivo, Sada Cruzeiro e Campinas vão disputar a final da Superliga Masculina. Neste domingo (10), a partir das 10h (de Brasília), o Ginásio do Ibirapuera colocará frente a frente grandes nomes do vôlei brasileiro em busca do troféu mais cobiçado da temporada de clubes 2025/26. Neste jogo interativo, responda às perguntas baseando-se na sua personalidade e descubra qual jogador você é na decisão!

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Campanhas de Cruzeiro e Campinas na Superliga Masculina 25/26

Cruzeiro e Campinas, líder e vice-líder da Superliga, decidiram a Copa Brasil (Foto: Rafael de Paula/Usina de Ideias/CBV)

Com 17 vitórias e cinco derrotas, o Sada Cruzeiro liderou a fase classificatória da Superliga com 54 pontos. A equipe celeste passou das quartas de final com um duplo 3 a 0 sobre o Goiás, enquanto na semifinal encarou o rival Minas e avançou apenas no jogo 3, com duas vitórias por 3 sets a 1 e uma derrota no tie-break.

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O Campinas terminou a primeira fase com campanha idêntica, 17 vitórias e cinco derrotas, mas com três pontos a menos. Nos playoffs, eliminou o Monte Carmelo com um duplo 3 a 1, pelas quartas, e o Praia Clube com uma vitória por 3 sets a 1 e outra por 3 a 0, pela semifinal.

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Informações sobre a final da Superliga Masculina 25/26

Sada Cruzeiro x Campinas - Final da Superliga Masculina 2025/26

📅 Data e horário: domingo, 10 de maio de 2026, às 10h (de Brasília)

📍 Local: Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: TV Globo, GE TV (YouTube), SporTV 2 e VBTV (streaming)

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