Com Gabi e Nyeme de volta, Seleção fará cortes para o Sul-Americano Zé Roberto iniciará preparação para o Sul-Americano com retornos importantes e precisará cortar três jogadoras

Uma semana depois do vice na VNL feminina, a Seleção Brasileira feminina de vôlei volta a se reunir na próxima terça-feira (4) em preparação para o Campeonato Sul-Americano. A equipe de José Roberto Guimarães retoma os treinamentos no Centro de Desenvolvimento do Voleibol (CDV), em Saquarema (RJ).

Contudo, o treinador precisará cortar três nomes da lista final, já que apenas 14 jogadoras podem ser inscritas na competição. Além das atletas disponíveis na final da Liga das Nações contra a Turquia, Zé Roberto confirmou a presença de mais três nomes. Confira a lista das 14 convocadas na última partida da VNL:

continua após a publicidade

Levantadoras: Macris e Roberta

Centrais: Diana, Lorenza, Luzia e Larissa

Ponteiras: Ana Cristina, Helena, Julia Bergmann e Maiara Basso

Opostas: Rosamaria e Kisy

Líberos: Marcelle e Natinha

Voltas de Gabi, Nyeme e Tainara no Sul-Americano

Entre as possíveis inscritas, as presenças da ponteira Gabi, da líbero Nyeme e da oposta Tainara se destacam, já que não estavam na equipe na fase final da VNL. As três, inclusive, foram confirmadas na lista final pelo técnico Zé Roberto.

Gabi não entrou em quadra na Liga das Nações. A capitã ficou no Brasil para realizar um tratamento fisioterapêutico e trabalho de condicionamento físico, em recuperação de um desconforto na região lombar.

continua após a publicidade

Nyeme não participou das etapas do torneio disputadas no exterior. A jogadora de 27 anos seguiu com a equipe até o fim da primeira semana da competição, em Brasília (DF), mas depois permaneceu no país para cuidar da filha Antonella, de um ano. Segundo o treinador, isso já havia sido acordado entre os dois antes mesmo dos treinamentos em Saquarema (RJ).

Tainara foi titular nas seis primeiras partidas da VNL, mas se machucou em treino e foi cortada. Segundo o diagnóstico, a lesão rendeu um problema no tendão quadricipital do joelho direito.

continua após a publicidade

Apesar da volta das três jogadoras, uma baixa confirmada é Julia Kudiess. A atleta sofreu uma ruptura do LCA durante a partida contra os Estados Unidos, pela última semana da fase classificatória da VNL, disputada em Osaka, no Japão. A central era um dos destaques da campanha brasileira e peça importante no esquema de Zé Roberto, tanto pelo desempenho nos bloqueios quanto pela velocidade nos ataques pelo meio.

Seleção ficou no 'quase' pela quinta vez na VNL

O grito de "é campeão" segue entalado para a Seleção Brasileira feminina de vôlei. No último domingo (26), o Brasil foi derrotado pela Turquia por 3 sets a 1, nas parciais de 23/25, 25/23, 26/24 e 25/21, e ficou com o vice-campeonato da Liga das Nações. Foi a quinta derrota em cinco finais disputadas pela equipe de José Roberto Guimarães na história da VNL.

continua após a publicidade

Como próximo compromisso, o Sul-Americano feminino acontece entre os dias 8 e 13 de setembro, no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Brasil, Argentina, Colômbia, Chile, Peru e Venezuela participam do torneio, e o campeão garante vaga nas Olimpíadas de Los Angeles 2028.

Rosamaria e Kisy se abraçam após a vitória contra a Itália na semifinal da VNL (Foto: Volleyball World)

🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.