Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

VNL masculina 2026: algoz do Brasil avança à final

A seleção polonesa bateu a Eslovênia na manhã deste sábado (1º) e aguarda o adversário da decisão

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
01/08/2026 09:24
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Jogadores da Polônia comemoram ponto sobre a Eslovênia na semifinal da VNL masculina 2026
Polônia supera Eslovênia e avança à final da VNL masculina 2026 (Foto: Volleyball World)

A Polônia é a primeira seleção finalista da VNL masculina 2026. Algoz do Brasil na fase classificatória, a equipe superou a Eslovênia na manhã deste sábado (1º) em jogo válido pela semifinal. Em Ningbo, na China, a vitória foi por 3 sets a 0, nas parciais 25/16, 25/19 e 25/17.

➡️ Após vice na VNL, Seleção feminina se reapresenta com foco no Sul-Americano

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O grande destaque da partida foi o ponteiro polonês Leon, com 16 pontos marcados. Entre oito de ataque, dois de bloqueio e seis de saque. Atrás dele, vem o oposto Boladz, com 15 acertos. Pelo lado da Eslovênia, os maiores pontuadores foram o central Pajenk e o ponteiro Mozic.

continua após a publicidade

No brilho de seus atacantes, a Polônia vai em busca do terceiro título da VNL, após conquistar o ouro em 2023 e em 2025. A equipe é a seleção com maior número de medalhas da competição, com cinco - duas de ouro, uma de prata e uma de bronze. Os poloneses aguardam o vencedor entre Japão e Estados Unidos para conhecer o adversário da final da Liga das Nações, que acontece às 8h30 (de Brasília) deste domingo (2).

Poloneses fazem bloqueio duplo contra a Eslovênia na semifinal da VNL masculina 2026
Polônia x Eslovênia na semifinal da VNL masculina 2026 (Foto: Volleyball World)

🏐 Aposte no campeão da VNL masculina
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade

Polônia foi algoz do Brasil na VNL masculina 2026

A Polônia superou a Seleção Brasileira no terceiro jogo da última semana classificatória e azedou as chances de classificação do time de Bernardinho à fase final da VNL. Com a derrota por 3 sets a 0, o Brasil ficou refém de outros resultados e viu a eliminação precoce ser sacramentada após a vitória da Bulgária sobre os Estados Unidos. Assim, a Seleção foi para o último jogo classificatório, contra a China, já fora do restante da competição pela primeira vez na história.

Bloqueio brasileiro na derrota para a Polônia
Bloqueio brasileiro na derrota para a Polônia (Foto: Volleyball World)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Carol e Rebecca se cumprimentam em jogo do Elite 16 de vôlei de praia em Copacabana, no Rio de Janeiro

Vôlei

Carol/Rebecca e o sonho da medalha olímpica: 'O principal'

Há 1 hora
Seleção feminina de vôlei com a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Atlanta 1996

Vôlei

Atlanta 30 anos: a briga com Cuba e o bronze do vôlei. 'Xingavam a gente de p*tana'

Há 1 hora
Ally Batenhorst seca o rosto em partida contra Thâmela e Vic no Elite 16 de vôlei de praia em Copacabana

Vôlei

Novata no vôlei de praia mira LA28 ao lado de campeã mundial: 'Novo mundo'

Há 17 horas
Duda Lisboa no Campeonato Mundial de Vôlei de Praia 2025 (Foto: Divulgação/Volleyball World)

Vôlei

Campeã olímpica no vôlei de praia, Duda Lisboa faz pausa nas competições

Há 19 horas
A jogadora Celeste Plak vibra durante partida pela seleção holandesa de vôlei

Vôlei

Celeste Plak surpreende ao se aposentar do vôlei aos 30 anos

Há 1 dia
Sem presença da torcida nas arquibancadas, jogo da etapa do Rio de Janeiro do Circuito Mundial de vôlei de praia é disputado na Praia de Copabana

Vôlei

Barrada por fortes ventos, torcida apoia de longe no Circuito Mundial

Há 1 dia
Mais LANCE!
Jogadoras da Seleção Brasileira feminina de vôlei, com uniforme azul, comemoram ponto marcado contra a Turquia na final da Liga das Nações (VNL)

Após vice na VNL, Seleção se reapresenta com foco no Sul-Americano

Michelle ataca em Praia Clube x Sesc RJ Flamengo na semifinal da Superliga Feminina de vôlei 2025/26

Sesc Flamengo e Praia Clube reeditarão semi da Superliga em amistoso

Torre de transmissão caída na areia da Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, durante a etapa Elite do Circuito Mundial de vôlei de praia

Fortes ventos no Rio danificam arena de vôlei de praia em Copacabana

Rosamaria, de frente e com uniforme azul, realiza movimento de ataque com a mão direita; bloqueio duplo da Turquia, de uniforme vermelho, pulam com os dois braços estendidos para tentar bloqueá-la

Final da VNL Feminina registra a maior audiência do Sportv2 em 2026

Gabi Guimarães atuando pela Seleção Feminina de Vôlei (Foto: CBV)

Zé Roberto confirma retorno de Gabi à Seleção no Sul-Americano

Julia Kudiess pela Seleção Brasileira (Foto: Reprodução/ Instagram)

Julia Kudiess inicia recuperação: 'sonho com as Olimpíadas'

Bryan comemora ponto com Brasília em jogo da Seleção na VNL (Foto: Silvio Avila)

Brasil conhece adversários na Copa Sul-Americana de vôlei

Bicampeã olímpica, Paula Pequeno acompanha treino do seu camp de vôlei

Paula Pequeno, Sheilla e Fabiana: bicampeãs olímpicas promovem camps de vôlei

Artes mostram estrangeiras que disputarão a Superliga Feminina de vôlei na temporada 2026/27

Osasco, Sesc Flamengo e mais: clubes apostam em estrangeiras para Superliga 2026/27

Neymar e Bruninho (Foto: Reprodução)

Bruninho comemora 40 anos em festa com Neymar e Thiaguinho

Seleção B é campeã da Copa Sul Americana (Foto: Divulgação/ CSV)

Antes do Sul-Americano no Rio, Seleção feminina B conquista título inédito

A final do vôlei de praia feminino em Atlanta 1996 foi 100% brasileira

Atlanta 30 anos: final brasileira no vôlei de praia 'muito além do que podia sonhar'

Kisy ergue Rosamaria em abraço após a vitória da Seleção Brasileira feminina de vôlei sobre a Itália, na semifinal da Liga das Nações

Em posição criticada, Rosamaria vai bem em derrota do Brasil na VNL