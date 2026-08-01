VNL masculina 2026: algoz do Brasil avança à final
A seleção polonesa bateu a Eslovênia na manhã deste sábado (1º) e aguarda o adversário da decisão
A Polônia é a primeira seleção finalista da VNL masculina 2026. Algoz do Brasil na fase classificatória, a equipe superou a Eslovênia na manhã deste sábado (1º) em jogo válido pela semifinal. Em Ningbo, na China, a vitória foi por 3 sets a 0, nas parciais 25/16, 25/19 e 25/17.
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O grande destaque da partida foi o ponteiro polonês Leon, com 16 pontos marcados. Entre oito de ataque, dois de bloqueio e seis de saque. Atrás dele, vem o oposto Boladz, com 15 acertos. Pelo lado da Eslovênia, os maiores pontuadores foram o central Pajenk e o ponteiro Mozic.
No brilho de seus atacantes, a Polônia vai em busca do terceiro título da VNL, após conquistar o ouro em 2023 e em 2025. A equipe é a seleção com maior número de medalhas da competição, com cinco - duas de ouro, uma de prata e uma de bronze. Os poloneses aguardam o vencedor entre Japão e Estados Unidos para conhecer o adversário da final da Liga das Nações, que acontece às 8h30 (de Brasília) deste domingo (2).
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Polônia foi algoz do Brasil na VNL masculina 2026
A Polônia superou a Seleção Brasileira no terceiro jogo da última semana classificatória e azedou as chances de classificação do time de Bernardinho à fase final da VNL. Com a derrota por 3 sets a 0, o Brasil ficou refém de outros resultados e viu a eliminação precoce ser sacramentada após a vitória da Bulgária sobre os Estados Unidos. Assim, a Seleção foi para o último jogo classificatório, contra a China, já fora do restante da competição pela primeira vez na história.
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