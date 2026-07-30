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Após vice na VNL, Seleção se reapresenta com foco no Sul-Americano

É esperado que Gabi Guimarães esteja à disposição em busca da vaga em Los Angeles 2028

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
30/07/2026 13:32
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Jogadoras da Seleção Brasileira feminina de vôlei, com uniforme azul, comemoram ponto marcado contra a Turquia na final da Liga das Nações (VNL)
Jogadoras do Brasil comemoram ponto na final da VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

Após o vice na Liga das Nações e uma semana de descanso, a Seleção Brasileira feminina de vôlei volta a se reunir na próxima terça-feira (4) em preparação para o Campeonato Sul-Americano. A equipe de José Roberto Guimarães retoma os treinamentos no Centro de Desenvolvimento do Voleibol (CDV), em Saquarema (RJ).

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O Sul-Americano feminino acontece entre os dias 8 e 13 de setembro, no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Brasil, Argentina, Colômbia, Chile, Peru e Venezuela participam do torneio, e o campeão garante vaga nas Olimpíadas de Los Angeles 2028.

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O período de treinamentos até a competição, tratada como a mais importante da temporada, será mais importante ainda para Gabi Guimarães. A ponteira ficou fora da VNL devido à recuperação de uma lesão na região lombar. E, na chegada da Seleção ao Brasil, Zé Roberto se mostrou otimista com a volta da jogadora para o Sul-Americano, mas ressaltou que dependerá da evolução física de Gabi nas próximas semanas.

— Se depender de mim, é uma garantia. Mas vai depender de como ela vai reagir. Tudo indica que está caminhando bem esse processo. Ela já se apresenta agora com o time no dia 4. E vai dar tudo certo, se Deus quiser. Tem que dar.

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Gabi em treino da Seleção para a VNL, em Brasília (Foto: Divulgação/ CBV)
Gabi em treino da Seleção para a VNL, em Brasília (Foto: Divulgação/ CBV)

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Seleção ficou no 'quase' pela quinta vez na VNL

O grito de "é campeão" segue entalado para a Seleção Brasileira feminina de vôlei. No último domingo (26), o Brasil foi derrotado pela Turquia por 3 sets a 1, nas parciais de 23/25, 25/23, 26/24 e 25/21, e ficou com o vice-campeonato da Liga das Nações. Foi a quinta derrota em cinco finais disputadas pela equipe de José Roberto Guimarães na história da VNL.

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