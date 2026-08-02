Polônia supera Estados Unidos no tie-break e é campeã da VNL Os poloneses chegam ao terceiro título na competição e se isolam como maiores campeões

A Polônia é campeã da Liga das Nações masculina de vôlei 2026 . Às 8h30 (de Brasília) deste domingo (2), Polônia e Estados Unidos se enfrentaram pela final do campeonato. A partida, que aconteceu em Ningbo, na China, terminou no tie-break, com vitória da Polônia por 3 a 2.

Com o título, a Polônia chega ao tricampeonato da competição, com as duas últimas de forma consecutiva. Os Estados Unidos, por sua vez, nunca ganharam a VNL e acumulam o seu quarto vice. Mais cedo, a Eslovênia superou o Japão na disputa de terceiro lugar.

continua após a publicidade

Polônia passou pela Eslovênia na semifinal da VNL masculina (Foto: Volleybal World)

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Como foi o jogo?

1º SET

O jogo começou muito equilibrado, com as duas equipes se alternando na frente do placar. A partir da metade do set, a Polônia não perdeu mais a liderança do jogo. Com pontos de bloqueio e aces de Leon, a equipe polonesa abriu alguns pontos de vantagem no final e conseguiu fechar o set em 25 a 21.

2º SET

Os Estados Unidos aproveitaram melhor as oportunidades e erraram menos, ficando no controle do jogo por boa parte do set. As boas bolas de Fornal ainda fizeram a partida ficar mais equilibrada, mas Hanes foi o grande nome da disputa. Por 25 a 23, os EUA empataram o jogo, agora 1 a 1.

continua após a publicidade

3º SET

Hanes continuou com o grande jogo que começou a fazer no set anterior. Ainda assim, a Polônia chegou a abrir quatro pontos de vantagem, fazendo com que os Estados Unidos precisassem virar a partida. O jogo ficou empatado em 25 a 25, até que Averill pontuou duas vezes seguidas para fechar o set em 27 a 25.

4º SET

Mais uma vez, o set começou muito equilibrado. Enquanto Hanes continuava pontuando bem, Semeniuk e Forlan estavam igualando o jogo. Champlin e o levantador Christenson também estavam bem na partida. Mesmo jogando pouco, quem foi decisivo foi o Leon: bloqueio no último lance e fim de set, empatando a final em 2 a 2.

continua após a publicidade

5º SET

Foi o set mais desequilibrado do jogo, pelo menos a partir da metade dele. Christenson não conseguiu achar tantas jogadas para Hanes e as jogadas dos Estados Unidos não estavam funcionando tanto. Do outro lado, as bolas de Leon, Fornal, Jakubiszak e Semeniuk entraram. A Polônia chegou a abrir cinco pontos de vantagem nesse tie-break, e fechou o set em 15 a 10. Com isso, venceu a partida por 3 a 2 e foi campeã da VNL.

Destaques do jogo

Do lado norte-americano, o grande destaque do jogo foi o oposto Jake Hanes, que fechou o jogo com um aproveitamento impressionante e como maior pontuador da partida. Além dele, Anderson conseguiu fazer um bom jogo, ao lado de Christenson. McHenry, Champlin e Averill também tiveram bons momentos.

continua após a publicidade

Já entre os campeões, foram muitos destaques, mas o principal foi Fornal. O polonês foi eleito MVP da VNL 2026, o que mostra que a final não foi uma atuação atípica. Leon teve poucos minutos em quadra e estava um pouco frio, mas participou de momentos decisivos que ajudaram na vitória.

Quem entrou bem e aproveitou a troca por Leon foi Semeniuk, que ajudou em muitos ataques da equipe. Jakubiszak e Lemański também foram muito importantes, garantindo tanto pontos de ataque quanto pontos de bloqueio. Quem fez uma partida um pouco abaixo foi Bołądź, mas as boas trocas e jogadas do treinador Nikola Grbić fizeram o time sentir pouco essa queda na equipe.

continua após a publicidade

🏐 Ficha técnica

Polônia 3 x 2 Estados Unidos – Final da Liga das Nações Masculina de Vôlei 2026

📅 Data e horário: domingo, 2 de agosto de 2026, às 8h30 (de Brasília)

📍 Local: Ningbo, na China

📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura) e VBTV (streaming oficial da FIVB).

🏐 Aposte na VNL masculina

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.