Com Cachopa e Darlan, veja os destaques individuais da VNL Outros brasileiros, como Adriano, Flávio e Maique, também aparecem nas listas de melhores jogadores do torneio

A Polônia é campeã da Liga das Nações masculina de vôlei 2026. A final contra os Estados Unidos, que aconteceu em Ningbo, na China, terminou no tie-break, com vitória polonesa por 3 a 2. Ao final do campeonato, o polonês Fornal foi eleito MVP da VNL, mas nomes brasileiros como Cachopa e Darlan foram alguns destaques individuais do torneio.

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Destaques brasileiros na VNL

Cachopa foi o principal destaque da Seleção Brasileira masculina de vôlei. O atleta terminou a competição no top 3 melhores levantadores do torneio. Atrás somente do esloveno Planinšič, que ficou com o bronze, e do francês Brizard, o brasileiro ficou empatado, na terceira colocação, com o japonês Fukatsu, que, até a semifinal, estava invicto.

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O jogador do Brasil finalizou a competição com 390 levantamentos bem-sucedidos, apresentando uma média de 32.5 por partida e apenas oito erros. No total, fez 834 levantamentos, com uma taxa de 46.76% de sucesso, a melhor do top 3.

Outro brasileiro presente em um top 10 é o Darlan. O oposto ficou em oitavo lugar na lista de melhores sacadores, empatado com outros três atletas. Com 17 aces em 126 saques, o brasileiro teve uma média de 1.42 acertos por jogo e 13.49% de sucesso (terceira melhor entre os atletas do top 10).

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Hanes, destaque dos Estados Unidos na final contra a Polônia, ficou com a primeira colocação, fechando 26 aces em 15.03% de aproveitamento. Empatado com outros dois atletas na 15ª posição, com 14 pontos de saque, o brasileiro Adriano também se destacou no fundamento.

Darlan também foi o brasileiro de maior destaque entre os melhores pontuadores e melhores atacantes. No total, ele fez 165 pontos, sendo 138 deles em jogadas de ataque e 10 bloqueios, além dos 17 aces. Hanes e Anderson lideraram as estatísticas entre os vice-campeões, enquanto Bołądź, que fez uma final abaixo, foi o melhor pontuador polonês. O maior destaque total, no entanto, foi para o búlgaro Aleksandar Nikolov, com 278 pontos.

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Além deles, Flávio ficou entre os melhores bloqueadores, empatado com outros quatro atletas na 13ª posição, com 21 bloqueios. O líbero Maique também se destacou. Empatado com Hollands, do Canadá, o brasileiro foi o 11º melhor defensor da VNL, com 74 defesas. Na lista de melhores recebedores, ele aparece ainda melhor rankeado, com a 10ª colocação.

Darlan ataca durante Brasil x Ucrânia pela VNL masculina (Foto: Volleyballworld)

Campanha do Brasil na VNL

Apesar dos destaques individuais, a campanha do Brasil na Liga das Nações de vôlei masculino terminou antes do esperado. Após um início promissor, com direito a invencibilidade na primeira semana classificatória, a Seleção caiu de rendimento e acumulou cinco derrotas nas últimas oito rodadas, ficando fora do mata-mata.

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Após derrotas contundentes na reta final da fase de classificação, o time mostrou desorganização e falhas comunicativas. Com uma rodada de antecedência, já dependia de resultados de outras equipes, que não aconteceram, para conseguir uma classificação.

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