AO VIVO: Carol e Rebecca buscam o bicampeonato em Copacabana Anfitriãs enfrentam holandesas que são treinadas por brasileiro

Líderes do ranking mundial, Carol e Rebecca buscam, neste domingo, às 17h, contra as holandesas Katja Stam e Raïsa Schoon, o bicampeonato do Elite 16 de Vôlei de Praia, em Copacabana. Curiosamente, a dupla visitante, sexta melhor do planeta, é treinada pelo mineiro Lucas Palermo, campeão olímpico com Duda e Ana Patrícia em Paris, há dois anos. O Lance! acompanha a final em tempo real.

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Times Placar 1º SET 2º SET Carol/Rebecca Stam/Schoon

- Fico super orgulhosa da minha irmã arrebentando, em casa, muito bom - contou Pilar Solberg, ao Lance!, momentos antes da partida que decide o título em Copacabana.

Na preliminar de Carol/Rebecca contra as holandesas, a dupla da Lituânia conquistou o ouro masculino, derrotando os franceses.

Muitas filas antes da final

Cerca de uma hora antes da decisão com a dupla brasileira, as filas são muito grandes, tanto dentro quanto fora da arena na praia carioca.

Fila gigante para ver a final do Elite 16 de Vôlei d e Praia, em Copacabana (Foto: Thiago Fernandes/Lance!)

Fila de torcedores na arena do Elite 16 de Vôlei de Praia, em Copacabana (Foto: Thiago Fernandes/Lance!)

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Torcida brasileira ao fim da disputa do bronze masculino (Foto: Andressa Simões/Lance!)

Fila dentro da arena do Elite 16 de Vôlei de Praia (Foto: Andressa Simões/Lance!)

Arquibancada lotada no Elite 16 de Vôlei de Praia (Andressa Simões/Lance!)

Carol/Rebecca e rivais se preparam para a final em Copacabana (Foto: Andressa Simões/Lance!)

Franceses ficam com o bronze

Em uma das disputas por medalhas neste domingo, os franceses Rother e Gauthier-Rat ficaram com o bronze.

Essa é a quarta etapa do Circuito Mundial no Brasil apenas em 2026. Antes, houve torneios em João Pessoa, Saquarema e Brasília. Nessa última, em maio, o título ficou com Carol e Rebecca.

Carol/Rebecca leva vantagem no confronto direto

O duelo deste domingo será o quarto entre as duas parcerias. No confronto direto, a vantagem é das brasileiras, que venceram duas vezes: no Rio, ano passado e em Saquarema, na temporada atual. As holandesas levaram a melhor em Gstaad, na Suíça.

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As anfitriãs derrotaram, nas semifinais, as americanas Kraft e Cheng, por 2 sets a 0, com parciais de 25/23 e 25/16.

Já a dupla europeia se credenciou para a decisão ao eliminar as francesas Vieira e Chamereau, também sem perder sets: 21/18 e 21/13.

Caso confirme o favoritismo, Carol Solberg vai conquistar o tri nas areias de Copa. Isso porque, há dois anos, ela triunfou ao lado da medalhista olímpica Bárbara Seixas. Em 2025, o título foi ao lado de Rebecca.

Gráfico mostra o top 10 do ranking mundial feminino de vôlei de praia (Reprodução)

Carol e Rebecca se abraçam após a vitória na semifinal em Copacabana (Foto: Volleyball World)

é um trabalho diário.

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