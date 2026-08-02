AO VIVO: Carol e Rebecca buscam o bicampeonato em Copacabana
Anfitriãs enfrentam holandesas que são treinadas por brasileiro
Líderes do ranking mundial, Carol e Rebecca buscam, neste domingo, às 17h, contra as holandesas Katja Stam e Raïsa Schoon, o bicampeonato do Elite 16 de Vôlei de Praia, em Copacabana. Curiosamente, a dupla visitante, sexta melhor do planeta, é treinada pelo mineiro Lucas Palermo, campeão olímpico com Duda e Ana Patrícia em Paris, há dois anos. O Lance! acompanha a final em tempo real.
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|Times
|Placar
|1º SET
|2º SET
Carol/Rebecca
Stam/Schoon
- Fico super orgulhosa da minha irmã arrebentando, em casa, muito bom - contou Pilar Solberg, ao Lance!, momentos antes da partida que decide o título em Copacabana.
Na preliminar de Carol/Rebecca contra as holandesas, a dupla da Lituânia conquistou o ouro masculino, derrotando os franceses.
Muitas filas antes da final
Cerca de uma hora antes da decisão com a dupla brasileira, as filas são muito grandes, tanto dentro quanto fora da arena na praia carioca.
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Franceses ficam com o bronze
Em uma das disputas por medalhas neste domingo, os franceses Rother e Gauthier-Rat ficaram com o bronze.
Essa é a quarta etapa do Circuito Mundial no Brasil apenas em 2026. Antes, houve torneios em João Pessoa, Saquarema e Brasília. Nessa última, em maio, o título ficou com Carol e Rebecca.
Carol/Rebecca leva vantagem no confronto direto
O duelo deste domingo será o quarto entre as duas parcerias. No confronto direto, a vantagem é das brasileiras, que venceram duas vezes: no Rio, ano passado e em Saquarema, na temporada atual. As holandesas levaram a melhor em Gstaad, na Suíça.
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As anfitriãs derrotaram, nas semifinais, as americanas Kraft e Cheng, por 2 sets a 0, com parciais de 25/23 e 25/16.
Já a dupla europeia se credenciou para a decisão ao eliminar as francesas Vieira e Chamereau, também sem perder sets: 21/18 e 21/13.
Caso confirme o favoritismo, Carol Solberg vai conquistar o tri nas areias de Copa. Isso porque, há dois anos, ela triunfou ao lado da medalhista olímpica Bárbara Seixas. Em 2025, o título foi ao lado de Rebecca.
é um trabalho diário.
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