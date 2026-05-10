Cruzeiro domina Campinas e conquista o décimo título da Superliga

Habituado a grandes decisões, o Cruzeiro não deixou o retrospecto da temporada entrar em quadra contra o Campinas, neste domingo (10). A vitória por 3 sets a 0 (25/14, 27/25 e 25/21), primeira dos mineiros sobre os paulistas nesse ano, foi a mesma que levou o time ao décimo título da Superliga Masculina de Vôlei.

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O triunfo se desenhou a partir de um primeiro set avassalador, em que o Cruzeiro conseguiu manter uma vantagem de dez pontos. O time mineiro apostou em um saque agressivo para minar a construção do ataque adversário. Jogando com o passe na mão, o levantador Matheus Brasília conseguiu variação ofensiva. O oposto Oppenkoski, com 18 pontos, foi o grande destaque.

Hegemonia e marco de Filipe Ferraz

A conquista reforça a hegemonia do Cruzeiro, que se isola ainda mais como maior vencedor da Superliga. Atrás do time celeste, está apenas o Minas, com sete troféus. O título de 2025/2026 é o segundo consecutivo e o quarto sob o comando do técnico Filipe Ferraz. Na manhã deste domingo, o treinador alcançou a marca de 60 títulos com o clube, somando as campanhas dentro e na beira da quadra.

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O time mineiro chegou à decisão após liderar a primeira fase da Superliga. Nas quartas de final, eliminou o Goiás com duas vitórias por 3 a 0, e passou pelo Minas, na semi, com duas vitórias por 3 a 1 e uma derrota por 3 a 2.

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Cruzeiro x Campinas na final da Superliga Masculina 2025/26 (Foto: Divulgação/ CBV)

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Como foi o jogo

1º set

O Cruzeiro começou arriscando no saque e abriu vantagem no placar após boa passagem de Willian, que conseguiu um ace e quebrou o passe adversário, colocando 6 a 3 no placar. Na sequência, o Campinas acertou dois pedidos de desafio importantes para encostar no placar: primeiro com um toque no bloqueio após ataque de Adriano, e depois em um ace de Bruninho, beliscando a linha.

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Mesmo assim, o Cruzeiro conseguia jogar com mais variação de ataque e foi controlando a vantagem, que chegou a sete pontos em ataque de Oppenkoski no fundo de quadra. Os mineiros colocaram 20 a 10 no placar quando Lucão bloqueou ataque de Mauricio Borges, encaminhando uma vitória tranquila na parcial. Após erro de ataque de Acerola, o Sada Cruzeiro fechou a conta por 25 a 14.

2º set

De volta para o segundo set, a partida ficou mais equilibrada. Com a recepção do Campinas funcionando melhor, Adriano e Pinta apareceram mais no ataque. O Cruzeiro continuou agressivo no saque, e as equipes trocaram pontos até a metade da parcial.

Os mineiros mostravam uma postura mais vibrante dentro de quadra, apoiados pela torcida que, mesmo em menor número, fazia bastante barulho no Ginásio do Ibirapuera. Judson puxou uma comemoração mais efusiva ao bloquear Lucão e diminuir a desvantagem do Campinas para 13 a 11, em busca de uma reação.

O empate do time paulista veio aos 19 pontos, após erro de ataque de Oppenkoski, fazendo o técnico Filipe Ferraz parar o jogo. Equilibrado, o final do set ganhou contornos dramáticos, até que, com Lucão e Oppenkoski, o Cruzeiro fechou em 27 a 25, ficando a apenas uma parcial do título.

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3º set

Precisando da vitória no set para manter o sonho do título vivo, o Campinas buscava mais eficiência no ataque, principalmente com Adriano e Bruno Lima. Porém, continuava sofrendo com o forte saque adversário. Pelo lado do Cruzeiro, Rodriguinho cresceu em quadra e passou a dividir o protagonismo ofensivo com Oppenkoski.

Informações sobre a final da Superliga Masculina 2025/26

Sada Cruzeiro x Campinas

🏐Placar: Cruzeiro 3 x 0 Campinas (25/14, 27/25 e 25/21)

📅 Data e horário: domingo, 10 de maio de 2026, às 10h (de Brasília)

📍 Local: Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP)

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