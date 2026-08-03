Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Seleção Brasileira tem primeiro corte para o Sul-Americano de vôlei

Jogadoras se reapresentam nesta terça-feira (4), em Saquarema; competição vale vaga nas Olimpíadas

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
03/08/2026 16:57
Atualizado há 44 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Em Brasil x Tailândia pela VNL 2026, Maiara Basso realiza manchete próximo ao chão; ao lado dela, Helena e Lorena observam a ação
Maiara Basso é a primeira jogadora cortada para o Sul-Americano (Foto: Volleyball World)

Com 16 jogadoras convocadas, a Seleção Brasileira feminina de vôlei inicia os treinamentos para o Campeonato Sul-Americano nesta terça-feira (4), no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV), em Saquarema. Do grupo vice-campeão da Liga das Nações, apenas a ponteira Maiara Basso não participará da preparação visando ao torneio, que acontece em setembro, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Esse é o primeiro de três cortes que o técnico José Roberto Guimarães fará até a divulgação da lista final. A equipe que disputará o título continental e a vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 em casa deverá ter 14 nomes.

continua após a publicidade

Entre as atletas relacionadas para os treinos, estão Gabi Guimarães, Tainara e Nyeme. A ponteira e a oposta foram desfalques por lesão durante a VNL, enquanto a líbero disputou a semana de abertura da competição, em Brasília, mas não viajou para as etapas no exterior para cuidar da filha recém-nascida.

Apesar dos três retornos, uma baixa confirmada é a de Julia Kudiess. A central rompeu o LCA do joelho esquerdo na última semana classificatória da VNL, em Osaka, no Japão, e deve voltar às quadras em cerca de nove meses.

continua após a publicidade

Fora da equipe principal, Maiara Basso volta a integrar a Seleção Brasileira B e poderá ser convocada novamente por Zé Roberto em caso de necessidade, assim como as demais jogadoras do time alternativo.

➡️ Com Cachopa e Darlan, veja os destaques individuais da VNL

➡️ Vice de novo? Seleção americana amarga a quarta prata na VNL

Lista de convocadas para os treinos do Sul-Americano

Jogadoras do Brasil comemoram ponto marcado contra a Itália na semifinal da Liga das Nações de vôlei feminino
Seleção Brasileira foi vice-campeã da Liga das Nações (Foto: Divulgação; Volleyball World)

LEVANTADORAS

  • Macris
  • Roberta

OPOSTAS

  • Kisy
  • Tainara

PONTEIRAS/OPOSTAS

  • Ana Cristina
  • Helena
  • Rosamaria

PONTEIRAS

  • Gabi Guimarães
  • Julia Bergmann

PONTEIRAS

  • Diana
  • Luzia
  • Lorena
  • Larissa Besen

LÍBEROS

  • Nyeme
  • Marcelle
  • Natinha

Seleção busca vaga olímpica após ficar no quase na VNL

Uma semana depois da derrota para a Turquia por 3 sets a 1 na final da VNL, o Brasil volta as atenções para o compromisso mais importante do ano. Entre os dias 8 e 13 de setembro, a equipe comandada por Zé Roberto disputa o Sul-Americano no Maracanãzinho, em busca da classificação direta para as Olimpíadas de Los Angeles 2028.

continua após a publicidade

Argentina, Colômbia, Chile, Peru e Venezuela serão os adversários da Seleção Brasileira. Apenas o campeão garante vaga na próxima edição dos Jogos.

🏐 Aposte na Seleção Brasileira de vôlei
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Sorridente, Lucas Palermo posa entre Ana Patrícia e Duda Lisboa após o pódio de vôlei de praia em Paris 2024

Vôlei

Técnico do ouro olímpico defende pausa de Duda no vôlei: 'Entregou muito'

Há 2 minutos
De regata amarela, boné e shorts pretos, Evandro, com a boca aberta, comemora ponto marcado em jogo do Circuito Mundial de vôlei de praia, no Rio de Janeiro

Vôlei

Evandro evita pensar em última Olimpíada: 'Não vou pro tudo ou nada'

Há 6 horas
Rebecca tenta salvar a bola na derrota na final em Copacabana

Vôlei

Carol e Rebecca são prata no Elite 16 de Copacabana

Há 23 horas
A emoção da dupla da Holanda com a vitória sobre Carol e Rebecca na final em Copacabana

Vôlei

Veja como foi a derrota de Carol/Rebecca em Copacabana

Há 1 dia
Seleção americana é vice pela quarta vez na VNL

Vôlei

Vice de novo? Seleção americana amarga a quarta prata na VNL

Há 1 dia
De camisa amarela, Fernando Cachopa sorri e aplaude após ponto do Brasil contra o Canadá na Liga das Nações de Vôlei Masculino

Vôlei

Com Cachopa e Darlan, veja os destaques individuais da VNL

Há 1 dia
Mais LANCE!
Gabi Guimarães é capitã da Seleção Brasileira (Foto: Divulgação/ CBV)

Com Gabi e Nyeme de volta, Seleção fará cortes para o Sul-Americano

Brasil perdeu por 3 sets a 0 para a Polônia (Foto: Volleyball World)

Polônia supera Estados Unidos no tie-break e é campeã da VNL

Poloneses fazem bloqueio duplo contra a Eslovênia na semifinal da VNL masculina 2026

Veja todos os lances da final da VNL entre Polônia e EUA

Estados Unidos venceram o Japão na semi da VNL masculina (Foto: Volleyball World)

Rally espetacular marca EUA x Japão na VNL; veja vídeo

Jogadores da Polônia comemoram ponto na semifnal da VNL masculina contra a Eslovênia

Polônia x EUA na final da VNL masculina: horário e onde assistir

Ana Moser e Mireya Luis discutem na rede durante a semifinal entre Brasil e Cuba nos Jogos de Atlanta 1996

Atlanta 30: Mireya relembra provocações às brasileiras: 'Não é exemplo'

Jogadores da Polônia comemoram ponto sobre a Eslovênia na semifinal da VNL masculina 2026

VNL masculina 2026: algozes do Brasil estão na final

Carol e Rebecca se cumprimentam em jogo do Elite 16 de vôlei de praia em Copacabana, no Rio de Janeiro

Carol/Rebecca e o sonho da medalha olímpica: 'O principal'

Seleção feminina de vôlei com a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Atlanta 1996

Atlanta 30 anos: a briga com Cuba e o bronze do vôlei. 'Xingavam a gente de p*tana'

Ally Batenhorst seca o rosto em partida contra Thâmela e Vic no Elite 16 de vôlei de praia em Copacabana

Novata no vôlei de praia mira LA28 ao lado de campeã mundial: 'Novo mundo'

Duda Lisboa no Campeonato Mundial de Vôlei de Praia 2025 (Foto: Divulgação/Volleyball World)

Campeã olímpica no vôlei de praia, Duda Lisboa faz pausa nas competições

A jogadora Celeste Plak vibra durante partida pela seleção holandesa de vôlei

Celeste Plak surpreende ao se aposentar do vôlei aos 30 anos

Sem presença da torcida nas arquibancadas, jogo da etapa do Rio de Janeiro do Circuito Mundial de vôlei de praia é disputado na Praia de Copabana

Barrada por fortes ventos, torcida apoia de longe no Circuito Mundial