Seleção Brasileira tem primeiro corte para o Sul-Americano de vôlei
Jogadoras se reapresentam nesta terça-feira (4), em Saquarema; competição vale vaga nas Olimpíadas
Com 16 jogadoras convocadas, a Seleção Brasileira feminina de vôlei inicia os treinamentos para o Campeonato Sul-Americano nesta terça-feira (4), no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV), em Saquarema. Do grupo vice-campeão da Liga das Nações, apenas a ponteira Maiara Basso não participará da preparação visando ao torneio, que acontece em setembro, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.
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Esse é o primeiro de três cortes que o técnico José Roberto Guimarães fará até a divulgação da lista final. A equipe que disputará o título continental e a vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 em casa deverá ter 14 nomes.
Entre as atletas relacionadas para os treinos, estão Gabi Guimarães, Tainara e Nyeme. A ponteira e a oposta foram desfalques por lesão durante a VNL, enquanto a líbero disputou a semana de abertura da competição, em Brasília, mas não viajou para as etapas no exterior para cuidar da filha recém-nascida.
Apesar dos três retornos, uma baixa confirmada é a de Julia Kudiess. A central rompeu o LCA do joelho esquerdo na última semana classificatória da VNL, em Osaka, no Japão, e deve voltar às quadras em cerca de nove meses.
Fora da equipe principal, Maiara Basso volta a integrar a Seleção Brasileira B e poderá ser convocada novamente por Zé Roberto em caso de necessidade, assim como as demais jogadoras do time alternativo.
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Lista de convocadas para os treinos do Sul-Americano
LEVANTADORAS
- Macris
- Roberta
OPOSTAS
- Kisy
- Tainara
PONTEIRAS/OPOSTAS
- Ana Cristina
- Helena
- Rosamaria
PONTEIRAS
- Gabi Guimarães
- Julia Bergmann
PONTEIRAS
- Diana
- Luzia
- Lorena
- Larissa Besen
LÍBEROS
- Nyeme
- Marcelle
- Natinha
Seleção busca vaga olímpica após ficar no quase na VNL
Uma semana depois da derrota para a Turquia por 3 sets a 1 na final da VNL, o Brasil volta as atenções para o compromisso mais importante do ano. Entre os dias 8 e 13 de setembro, a equipe comandada por Zé Roberto disputa o Sul-Americano no Maracanãzinho, em busca da classificação direta para as Olimpíadas de Los Angeles 2028.
Argentina, Colômbia, Chile, Peru e Venezuela serão os adversários da Seleção Brasileira. Apenas o campeão garante vaga na próxima edição dos Jogos.
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