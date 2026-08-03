Seleção Brasileira tem primeiro corte para o Sul-Americano de vôlei Jogadoras se reapresentam nesta terça-feira (4), em Saquarema; competição vale vaga nas Olimpíadas

Com 16 jogadoras convocadas, a Seleção Brasileira feminina de vôlei inicia os treinamentos para o Campeonato Sul-Americano nesta terça-feira (4), no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV), em Saquarema. Do grupo vice-campeão da Liga das Nações, apenas a ponteira Maiara Basso não participará da preparação visando ao torneio, que acontece em setembro, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

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Esse é o primeiro de três cortes que o técnico José Roberto Guimarães fará até a divulgação da lista final. A equipe que disputará o título continental e a vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 em casa deverá ter 14 nomes.

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Entre as atletas relacionadas para os treinos, estão Gabi Guimarães, Tainara e Nyeme. A ponteira e a oposta foram desfalques por lesão durante a VNL, enquanto a líbero disputou a semana de abertura da competição, em Brasília, mas não viajou para as etapas no exterior para cuidar da filha recém-nascida.

Apesar dos três retornos, uma baixa confirmada é a de Julia Kudiess. A central rompeu o LCA do joelho esquerdo na última semana classificatória da VNL, em Osaka, no Japão, e deve voltar às quadras em cerca de nove meses.

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Fora da equipe principal, Maiara Basso volta a integrar a Seleção Brasileira B e poderá ser convocada novamente por Zé Roberto em caso de necessidade, assim como as demais jogadoras do time alternativo.

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Lista de convocadas para os treinos do Sul-Americano

Seleção Brasileira foi vice-campeã da Liga das Nações (Foto: Divulgação; Volleyball World)

LEVANTADORAS

Macris

Roberta

OPOSTAS

Kisy

Tainara

PONTEIRAS/OPOSTAS

Ana Cristina

Helena

Rosamaria

PONTEIRAS

Gabi Guimarães

Julia Bergmann

PONTEIRAS

Diana

Luzia

Lorena

Larissa Besen

LÍBEROS

Nyeme

Marcelle

Natinha

Seleção busca vaga olímpica após ficar no quase na VNL

Uma semana depois da derrota para a Turquia por 3 sets a 1 na final da VNL, o Brasil volta as atenções para o compromisso mais importante do ano. Entre os dias 8 e 13 de setembro, a equipe comandada por Zé Roberto disputa o Sul-Americano no Maracanãzinho, em busca da classificação direta para as Olimpíadas de Los Angeles 2028.

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Argentina, Colômbia, Chile, Peru e Venezuela serão os adversários da Seleção Brasileira. Apenas o campeão garante vaga na próxima edição dos Jogos.

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