Lucão x Judson: os centrais que buscam desequilibrar a final da Superliga
Jogadores lideram estatísticas da competição e são pilares de suas equipes rumo ao título
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O Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP), será o palco da grande final da Superliga Masculina 2025/26. A partir das 10h (de Brasília) deste domingo (10), grandes nomes do voleibol nacional brigarão pelo título do campeonato mais importante do calendário nacional. Entre eles, estão Lucão, do Cruzeiro, e Judson, do Campinas. Os centrais aparecem no topo de estatísticas da Superliga e são peças-chave das campanhas de suas equipes até aqui.
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Campeão olímpico no Rio 2016, Lucão joga pelo Cruzeiro desde 2022/23. Na atual temporada, é o líder no quesito "ataque" da Superliga Masculina, com 64,7% de aproveitamento. A atuação do central é pilar do Cruzeiro também nos bloqueios. Nesse ranking, Lucão é o terceiro colocado, com 59 pontos.
Logo na frente dele, está Judson. O meio de rede do Campinas - por onde atua desde 2024/25 - "fechou as portas" para os adversários 66 vezes. Para ele, enfrentar Lucão é como reencontrar sua referência no voleibol.
— Já jogamos várias vezes contra, mas também juntos (na Seleção). Lucão é um cara que eu sempre admirei muito. Quando eu comecei a jogar, o via jogando e fui me moldando, aprendendo com ele. Tenho o Lucão como referência. É um prazer enfrentá-lo na final; espero que ela venha para o meu lado.
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Veja as estatísticas de Lucão e Judson na Superliga Masculina 2025/26
ATAQUE - eficiência do ataque em relação ao número total de ataques
- Lucão: 1º - 64,7%
- Judson: 4º - 61,2%
PONTOS DE BLOQUEIO
- Judson: 2º - 66 pontos
- Lucão: 3º - 59 pontos
PONTOS DE SAQUE
- Lucão: 4º - 30 aces
- Judson - 10º - 22 aces
ATAQUE MAIS EFICIENTE - eficiência dos ataques que geraram pontos (subtraindo ataques errados e bloqueados) em relação ao número total de ataques
- Lucão: 2º - 53%
- Judson: 6º - 49,6%
BLOQUEIO MAIS EFICIENTE - pontos de bloqueios em relação ao número de sets jogados
- Lucão: 3º - 0,7 por set
- Judson - 4º - 0,69 por set
SAQUE MAIS EFICIENTE - eficiência de saques (pontos de saque e saques que geram passe C) em relação ao total de saques
- Lucão: 2º - 39,1%
- Judson: 8º - 31,8%
Informações da final da Superliga Masculina
📅 Data e horário: domingo, 10 de maio de 2026, às 10h (de Brasília)
📍 Local: Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: TV Globo, SporTV 2, GE TV (YouTube) e VBTV (streaming)
🏐 Aposte em quem será o campeão da Superliga Masculina
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
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