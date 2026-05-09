Lucão x Judson: os centrais que buscam desequilibrar a final da Superliga

O Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP), será o palco da grande final da Superliga Masculina 2025/26. A partir das 10h (de Brasília) deste domingo (10), grandes nomes do voleibol nacional brigarão pelo título do campeonato mais importante do calendário nacional. Entre eles, estão Lucão, do Cruzeiro, e Judson, do Campinas. Os centrais aparecem no topo de estatísticas da Superliga e são peças-chave das campanhas de suas equipes até aqui.

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Campeão olímpico no Rio 2016, Lucão joga pelo Cruzeiro desde 2022/23. Na atual temporada, é o líder no quesito "ataque" da Superliga Masculina, com 64,7% de aproveitamento. A atuação do central é pilar do Cruzeiro também nos bloqueios. Nesse ranking, Lucão é o terceiro colocado, com 59 pontos.

Logo na frente dele, está Judson. O meio de rede do Campinas - por onde atua desde 2024/25 - "fechou as portas" para os adversários 66 vezes. Para ele, enfrentar Lucão é como reencontrar sua referência no voleibol.

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— Já jogamos várias vezes contra, mas também juntos (na Seleção). Lucão é um cara que eu sempre admirei muito. Quando eu comecei a jogar, o via jogando e fui me moldando, aprendendo com ele. Tenho o Lucão como referência. É um prazer enfrentá-lo na final; espero que ela venha para o meu lado.

Judson, do Campinas, em ação nas quartas de final da Superliga Masculina 25/26 (Foto: Pedro Teixeira/Vôlei Renata)

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Veja as estatísticas de Lucão e Judson na Superliga Masculina 2025/26

ATAQUE - eficiência do ataque em relação ao número total de ataques

Lucão: 1º - 64,7%

Judson: 4º - 61,2%

PONTOS DE BLOQUEIO

Judson: 2º - 66 pontos

Lucão: 3º - 59 pontos

PONTOS DE SAQUE

Lucão: 4º - 30 aces

Judson - 10º - 22 aces

ATAQUE MAIS EFICIENTE - eficiência dos ataques que geraram pontos (subtraindo ataques errados e bloqueados) em relação ao número total de ataques

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Lucão: 2º - 53%

Judson: 6º - 49,6%

BLOQUEIO MAIS EFICIENTE - pontos de bloqueios em relação ao número de sets jogados

Lucão: 3º - 0,7 por set

Judson - 4º - 0,69 por set

SAQUE MAIS EFICIENTE - eficiência de saques (pontos de saque e saques que geram passe C) em relação ao total de saques

Lucão: 2º - 39,1%

Judson: 8º - 31,8%

Informações da final da Superliga Masculina

📅 Data e horário: domingo, 10 de maio de 2026, às 10h (de Brasília)

📍 Local: Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: TV Globo, SporTV 2, GE TV (YouTube) e VBTV (streaming)

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