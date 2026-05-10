Lucão repete prêmio de MVP; veja seleção da Superliga Masculina

Lucão fechou a temporada da Superliga Masculina 2025/2026 como um dos principais nomes do vôlei brasileiro. Campeão com o Cruzeiro neste domingo (10), o central foi eleito o MVP da competição pelo segundo ano seguido e ainda integrou o time ideal do campeonato, como melhor de sua posição.

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Aos 40 anos, Lucão é uma das principais referências de sua posição no vôlei brasileiro. O campeão olímpico defende o Cruzeiro e conquistou mais um título nacional com a equipe após a vitória por 3 sets a 0 sobre o Campinas, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP). O central também repetiu o feito da temporada passada e voltou a ser eleito o MVP da Superliga.

Com o título conquistado, Lucão se juntou ao ex-líbero Serginho, ídolo do Cruzeiro, como o jogador com mais títulos da história da Superliga, com nove conquistas.

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O time vice-campeão teve o central Judson entre os melhores da competição. Derrotado na decisão, o Campinas teve outros nomes na seleção da Superliga: foram eleitos o levantador Bruninho, o central Judson e o ponteiro Adriano.

O ponteiro Leo Lukas, do Minas Tênis Clube, completou a lista, enquanto Filipe Ferraz foi eleito o melhor treinador. O oposto Bryan, do Guarulhos, foi escolhido como revelação da competição. A equipe ideal da Superliga é eleita por meio de votação com a participação dos técnicos participantes do torneio.

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Veja a lista completa da premiação:

Seleção da Superliga Masculina (Foto: Beatriz Pinheiro; LANCE!)

Levantador: Bruninho (Campinas)

Oposto: Bryan (Guarulhos)

Central: Lucão (Cruzeiro)

Central: Judson (Campinas)

Ponteiro: Adriano (Campinas)

Ponteiro: Leo Lukas (Minas Tênis Clube)

Líbero: Alexandre Felias (Cruzeiro)

Técnico: Filipe Ferraz (Cruzeiro)

MVP: Lucão (Cruzeiro)

Revelação: Bryan (Guarulhos)

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