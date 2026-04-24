Camisas 10 de Sesc Flamengo e Praia fazem jogo de vida ou morte na Superliga
Tainara e Michelle fazem duelo à parte em partida que define quem avança à final
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O Maracanãzinho será palco do terceiro e decisivo confronto entre Sesc RJ Flamengo e Praia Clube pela semifinal da Superliga Feminina 2025/26 nesta sexta-feira (24), a partir das 21h (de Brasília). O duelo de desempate da série promete trazer, entre outros componentes, mais uma disputa de alto nível entre as versáteis camisas 10 das respectivas equipes, Tainara e Michelle.
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Tainara se reinventa como oposta defensora no Sesc Flamengo
A máxima do voleibol de que uma oposta deve se concentrar apenas em atacar fica ultrapassada com Tainara Santos em quadra. No Sesc RJ Flamengo, a medalhista de bronze olímpica se reinventou e passou a compor com excelência o sistema defensivo do time, contribuindo ativamente para o volume de jogo e a formação de contra-ataques.
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Na vitória por 3 sets a 2 que igualou a semifinal contra o Praia Clube, a jogadora de 26 anos foi uma das protagonistas da reação do esquadrão rubro-negro, que teve 2 a 0 contra no placar e tirou uma diferença de 14 a 10 no tie-break. Tainara fez o mesmo número de pontos e defesas na partida (18), sendo fundamental no esquema coletivo de Bernardinho.
Tainara afirmou que a equipe reconhecia seu potencial para garantir a sobrevivência na série e corresponder às expectativas da torcida. Mesmo no calor do pós-jogo, a atleta declarou foco total no terceiro confronto.
— Sabemos onde queremos chegar, o tamanho do nosso time. Então, eu acho que a motivação era essa: matar ou morrer. Ou a gente ia pra dentro com tudo que a gente tinha, ou a gente era eliminado. Aqui, dentro da nossa casa, com uma festa linda dessa, eu acho que não poderíamos fracassar dessa vez. Não só pelos torcedores, mas por tudo. Agora não é nem comemorar, já foi, acabou. Agora é literalmente descansar e voltar mais fortes do que nunca — ressaltou.
Michelle equilibra composição e definição no Praia Clube
À frente da linha de passe do Praia Clube, Michelle Pavão também se tornou parte essencial da artilharia aurinegra na reta final da Superliga. A experiente ponteira de 39 anos soma 30 pontos nas duas semifinais contra o Sesc RJ Flamengo (12 no primeiro jogo e 18 no segundo), o equivalente a 16,5% da pontuação total da equipe na série.
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Como arma ofensiva no esquema montado pelo técnico Rui Moreira, Michelle se torna mais uma opção para a levantadora Macris e ajuda a tirar a sobrecarga de Payton Caffrey, bola de referência do time praiano. A atuação na vitória por 3 sets a 0 que abriu a série, acompanhada dos 85% de positividade na recepção, rendeu o prêmio de melhor em quadra à ponteira de composição.
No segundo encontro entre as equipes, Michelle repetiu o bom desempenho na virada de bola, superando a própria pontuação no jogo 1. Porém, a ponteira foi mais explorada no saque e caiu de rendimento no passe, tendo 56% de aproveitamento no fundamento.
Sesc Flamengo salva quatro match points, derrota o Praia e empata semifinal
Diante de um público superior a 10 mil pessoas no Maracanãzinho, o Sesc RJ Flamengo salvou quatro match points no tie-break (perdia por 14/10) e derrotou o Praia Clube por 3 sets a 2 (parciais de 23/25, 22/25, 25/22, 25/20 e 16/14), pelo eletrizante jogo 2 da semifinal da Superliga Feminina. Com o resultado, o Rubro-Negro empatou a série melhor de três e decide a vaga na final em casa, nesta sexta-feira (24).
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