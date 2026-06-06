Julia Kudiess chega à marca de 100 bloqueios na VNL e se diz 'perdida'

BRASÍLIA - Este sábado (6) foi mais do que especial para Julia Kudiess. Além de ter sido peça-chave da vitória da Seleção Brasileira feminina de vôlei sobre a Bulgária por 3 sets a 0, a central chegou à marca de 100 bloqueios, considerando as quatro edições de VNL que disputou. Durante a partida, o feito foi anunciado no microfone pelo animador do campeonato e muito comemorado pelos nove mil torcedores que lotaram a Arena Nilson Nelson.

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Apesar da euforia da torcida, Kudiess revelou, ao final da partida, que ficou "perdida", pois não sabia que estava perto de alcançar esta marca. A central é também recordista de pontos de bloqueio em uma edição de VNL, com 63 acertos neste fundamento no ano passado.

— Eu confesso que eu estava perdida porque não sabia de onde esse número vinha, mas agora eu entendi que é da Liga das Nações. É uma competição que eu sou apaixonada em jogar. Passo o ano inteiro motivada para viver isso. É uma marca muito especial para mim e eu venho com metas muito maiores este ano. Então, atingir esse número, logo no terceiro jogo, é muito especial.

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Além dela, Diana, que também disputa a sua quarta Liga das Nações, foi outra jogadora a alcançar a marca de 100 bloqueios no total do campeonato. Na partida deste sábado, a central pontuou neste fundamento duas vezes. Já Kudiess, três.

Diana comemora ponto em Brasil x Bulgária pela semana 1 da VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

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A Seleção Brasileira feminina de vôlei fez a alegria dos torcedores mais uma vez. Em casa, na Arena Nilson Nelson, o time de Zé Roberto superou a Bulgária por 3 sets a 0, em jogo válido pela terceira rodada da fase classificatória da Liga das Nações (VNL). As parciais da partida deste sábado (6) foram 25/23, 25/17 e 25/13. Com o resultado, o Brasil segue com 100% de aproveitamento na competição.

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