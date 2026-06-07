AO VIVO: acompanhe Brasil e Itália pela Liga das Nações
Seleção brasileira busca manter os 100% de aproveitamento na VNL; acompanhe ao vivo
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A Seleção Brasileira feminina de vôlei volta à quadra neste domingo (7), às 14h30 (de Brasília), para encarar a Itália pela quarta e última partida da primeira semana da Liga das Nações (VNL) 2026. O confronto, realizado na Arena Nilson Nelson, em Brasília, coloca frente a frente duas equipes que chegam invictas à partida, com três vitórias em três jogos. Acompanhe em tempo real no Lance!
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- ESCALAÇÃO DO BRASIL:
Centrais- Julia Kudiess e Diana; Ponteiras- Julia Bergmann e Ana Cristina; Oposta- Tainara;
Levantadora- Macris; Líbero- Nyeme
- ESCALAÇÃO DA ITÁLIA:
Ponteiras- Nervini e Antropova; Centrais- Manfredini e Nwakalor; Oposta- Adigwe; Levantadora- Cambi; Líbero- Fersino
PRÉ-JOGO:
- 14:24: Equipes perfiladas para a execução dos hinos nacionais
- 14:18: Torcida faz a festa antes de Brasil x Itália pela Liga das Nações:
- 14:15: Seleção masculina acompanha a partida no Ginásio Nilson Nelson
- 14:13: Douglas Souza e Maique cumprimentaram o público no microfone e foram muito comemorados. A Seleção masculina de vôlei joga a primeira semana da VNL também na Arena Nilson Nelson, em Brasília, a partir desta quarta-feira (10)
- 14:08: Gabi entrou em quadra para ajudar no aquecimento e os torcedores começaram o coro: "Gabi, Gabi!"
- 14:00: Times no aquecimento:
- A bola sobe em meia hora!
- 13:41: Itália em quadra! Torcida brasileira se dividiu entre vaias e aplausos
- 13:39: Ao som de "Poeira", Gabi brinca com Antonella, filha de Nyeme. Gabi (ponteira), Bruninha (levantadora), Sabrina (oposta) e Natinha (líbero) não foram relacionadas para a partida e acompanham o aquecimento das companheiras.
- 13:37: Brasil entra em quadra ovacionado pela torcida! Está chegando a hora!
- Em uma hora, a Seleção Feminina entra em quadra pela terceira partida da Liga das Nações 2026. Acompanhe todas as informações no pré-jogo do Lance!.
- 13:44: Ginásio enchendo rápido! Público com muita expectativa para Brasil x Itália
- 13:40 : Torcedores fazem fila para tirar foto com painel da tabela da VNL! Será que vai dar saudade?
- 13:30: Movimentação dos torcedores na entrada do Nilson Nelson:
Brasil e Itália colocam invencibilidade à prova em Brasília
O Brasil chega embalado para o duelo após manter os 100% de aproveitamento na competição. A equipe comandada por Zé Roberto venceu Holanda, República Dominicana e Bulgária, todos os confrontos disputados na capital federal.
Do outro lado, a Itália também faz campanha perfeita até aqui. As atuais campeãs olímpicas venceram seus três compromissos iniciais e prometem impor o maior desafio para a Seleção Brasileira nesta etapa de Brasília.
A expectativa da torcida era pelo retorno de Gabi à lista de relacionadas para a partida. No entanto, a ponteira seguirá fora da equipe. Segundo Zé Roberto, a capitã ainda sente desconfortos na região lombar em decorrência de uma lesão sofrida em março e será preservada para a sequência da temporada.
A partida terá transmissão do Sportv 2, da GeTV e da VBTV (streaming). O Lance! acompanha o confronto em tempo real.
Ficha técnica🏐✅
Brasil x Itália - Primeira semana da VNL Feminina 2026
📅 Data e horário: domingo, 7 de junho de 2026, às 14h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena Nilson Nelson, em Brasília (DF)
📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura), GeTV (via YouTube ou Smart TV) e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol)
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🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.Gabi não participa de treino na véspera de Brasil x Bulgária pela VNL
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