AO VIVO: acompanhe Brasil e Itália pela Liga das Nações

A Seleção Brasileira feminina de vôlei volta à quadra neste domingo (7), às 14h30 (de Brasília), para encarar a Itália pela quarta e última partida da primeira semana da Liga das Nações (VNL) 2026. O confronto, realizado na Arena Nilson Nelson, em Brasília, coloca frente a frente duas equipes que chegam invictas à partida, com três vitórias em três jogos. Acompanhe em tempo real no Lance!

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1º SET

Mais uma dela! Julia Bergmann defende e Ana Cristina coloca no chão (17x10)

Ana Cristina ataca sem bloqueio e define para o Brasil (16x9)

Antropova deixa a quadra e entra a Omoruyi

Macris levanta e Diana define bola chutada (14x9)

Tainara fica no bloqueio de Antropova (13x9)

Ana Cristina ataca para fora (13x8)

Velasco para mais uma vez no set; o técnico italiano não tem mais pedidos de tempo nessa parcial

Triplo! Bloqueio triplo brasileiro para ataque italiano (13x6)

Bloqueio italiano: Manfredini bloqueia Julia Bergmann (11x6)

Julia Bergmann ataca e Adigwe não defende (11x5)

Saque para fora da Julia Kudiess (10x5)

Show das centrais! Julia Kudiess saca bem e Diana define o ponto (9x4)

Velasco para o jogo pela primeira vez após o Brasil abrir 4 pontos de vantagem

Ataque para fora de Adigwe (8x4)

Pingo da Julia Bergmann cai na quadra italiana (6x4)

Nyeme levanta e Julia Kudiess pontua mais uma vez (5x4)

Agora sim! Ana Cristina crava no bico da quadra (4x3)

Ataque da Ana Cristina vai para fora (3x3)

Julia Kudiess ataca e pontua para o Brasil (3x2)

Ace italiano (2x2)

Saque da Diana para fora (2x1)

Antropova fica no bloqueio! Paredão da Julia Kudiess (2x0)

Ana Cristina ataca e abre o placar para o Brasil (1x0)

Sobe a bola no Nilson Nelson!

ESCALAÇÃO DO BRASIL:

Centrais- Julia Kudiess e Diana; Ponteiras- Julia Bergmann e Ana Cristina; Oposta- Tainara;

Levantadora- Macris; Líbero- Nyeme

ESCALAÇÃO DA ITÁLIA:

Ponteiras- Nervini e Antropova; Centrais- Manfredini e Nwakalor; Oposta- Adigwe; Levantadora- Cambi; Líbero- Fersino

PRÉ-JOGO:

14:24: Equipes perfiladas para a execução dos hinos nacionais

14:18: Torcida faz a festa antes de Brasil x Itália pela Liga das Nações:

14:15: Seleção masculina acompanha a partida no Ginásio Nilson Nelson

Foto: Andressa Simões/ Lance!

14:13: Douglas Souza e Maique cumprimentaram o público no microfone e foram muito comemorados. A Seleção masculina de vôlei joga a primeira semana da VNL também na Arena Nilson Nelson, em Brasília, a partir desta quarta-feira (10)

Foto: Andressa Simões/ Lance!

14:08: Gabi entrou em quadra para ajudar no aquecimento e os torcedores começaram o coro: "Gabi, Gabi!"

Foto: Andressa Simões/ Lance!

14:00: Times no aquecimento:

Foto: Andressa Simões/ Lance!

A bola sobe em meia hora!

13:41: Itália em quadra! Torcida brasileira se dividiu entre vaias e aplausos

Foto: Andressa Simões/ Lance!

13:39: Ao som de "Poeira", Gabi brinca com Antonella, filha de Nyeme. Gabi (ponteira), Bruninha (levantadora), Sabrina (oposta) e Natinha (líbero) não foram relacionadas para a partida e acompanham o aquecimento das companheiras.

Foto: Andressa Simões/ Lance!

13:37: Brasil entra em quadra ovacionado pela torcida! Está chegando a hora!

Foto: Andressa Simões/ Lance!

Em uma hora, a Seleção Feminina entra em quadra pela terceira partida da Liga das Nações 2026. Acompanhe todas as informações no pré-jogo do Lance!.

13:44: Ginásio enchendo rápido! Público com muita expectativa para Brasil x Itália

Foto: Andressa Simões/ Lance!

13:40 : Torcedores fazem fila para tirar foto com painel da tabela da VNL! Será que vai dar saudade?

Foto: Andressa Simões/ Lance!

13:30: Movimentação dos torcedores na entrada do Nilson Nelson:

Foto: Andressa Simões/ Lance!

Brasil e Itália colocam invencibilidade à prova em Brasília

O Brasil chega embalado para o duelo após manter os 100% de aproveitamento na competição. A equipe comandada por Zé Roberto venceu Holanda, República Dominicana e Bulgária, todos os confrontos disputados na capital federal.

Do outro lado, a Itália também faz campanha perfeita até aqui. As atuais campeãs olímpicas venceram seus três compromissos iniciais e prometem impor o maior desafio para a Seleção Brasileira nesta etapa de Brasília.

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A expectativa da torcida era pelo retorno de Gabi à lista de relacionadas para a partida. No entanto, a ponteira seguirá fora da equipe. Segundo Zé Roberto, a capitã ainda sente desconfortos na região lombar em decorrência de uma lesão sofrida em março e será preservada para a sequência da temporada.

A partida terá transmissão do Sportv 2, da GeTV e da VBTV (streaming). O Lance! acompanha o confronto em tempo real.

Julia Kudiess no Brasil e Bulgária (Foto: Divulgação/ CBV)

Ficha técnica🏐✅

Brasil x Itália - Primeira semana da VNL Feminina 2026

📅 Data e horário: domingo, 7 de junho de 2026, às 14h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena Nilson Nelson, em Brasília (DF)

📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura), GeTV (via YouTube ou Smart TV) e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol)

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➡️ Na VNL, Brasil busca quebrar retrospecto negativo contra a Itália

➡️ Brasil começa mal, se recupera e vence Bulgária na Liga das Nações

➡️ Brasil enfrenta Itália com Antropova em nova função na VNL

🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.Gabi não participa de treino na véspera de Brasil x Bulgária pela VNL