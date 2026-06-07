VNL: Brasil vence Itália e quebra sequência de 39 jogos invictos da equipe

BRASÍLIA - Tendo a torcida como a sétima jogadora em quadra, a Seleção Brasileira feminina de vôlei venceu a Itália por 3 sets a 2 pela terceira rodada da Liga das Nações (VNL). A partida disputada na Arena Nilson Nelson, em Brasília (DF), terminou nas parciais 25/15, 25/22, 22/25, 24/26 e 15/12. As comandadas de Zé Roberto entraram no duelo em ótimo ritmo e seguiram assim até o fim, sem dar chances para as atuais campeãs olímpicas, mundiais e da VNL. O feito do Brasil quebra uma sequência de 39 jogos invictos da Itália até então.

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Destaques do jogo

Ana Cristina foi a maior pontuadora da partida, com 21 pontos marcados. Atrás dela, vieram Julia Bergmann (18) e Diana (15). Pelo lado italiano, quem atuou melhor foi a ponteira Antropova, com 18 acertos.

Na tabela

O Brasil chega a 12 pontos e alcança o primeiro lugar da tabela da VNL. Já a Itália, com nove, é a segunda colocada.

Próximos compromissos

Finalizada a primeira semana da VNL 2026 para as equipes, o Brasil volta à ação apenas no dia 18 de junho, contra a Bélgica. Já a Itália enfrenta a República Tcheca no dia 17.

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Como foi a partida?

1º set

A Itália deu o pontapé na tão aguardada partida com o saque, mas foi o Brasil quem abriu o placar, com Ana Cristina. Em seguida, Antropova, de 2,02m, ficou no bloqueio e levantou a torcida brasileira. O início do jogo foi "lá e cá", e era como se a torcida brasileira jogasse junto com o time em quadra. O Brasil chegou ao 8 a 4 em erro de ataque de Adigwe e forçou Julio Velasco a parar o duelo pela primeira vez. Na volta, aos sons de "saca na Antropova", Julia Kudiess fez ace. O Brasil chegou ao 13 a 6 com Diana parando a gigante no bloqueio, e o técnico adversário aproveitou para gastar seu segundo e último tempo do set. Logo depois, quando o placar marcava 15 a 8, ele tirou Antropova e colocou Omoruyi no lugar.

A Seleção Brasileira seguiu fulminante e sem dar chances à atual campeã olímpica, mundial e da VNL. Com todas as jogadoras constantes em suas ações, o Brasil chegou à "casa dos 20" com nove pontos de vantagem. Velasco trocou peças e viu a Itália crescer um pouco na partida, mas ainda sem conseguir bater de frente com o adversário. O time de Zé Roberto chegou ao set point no 24 a 14 e fechou a parcial em 25 a 15, com cravada de Ana Cristina no meio da quadra.

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2º set

A Itália voltou para o segundo set com Antropova em quadra, e Julia Bergmann abriu a parcial com saque para fora. As italianas fizeram 3 a 1, mas o Brasil logo chegou ao empate com Julia Kudiess atacando "na China". Em um início acirrado, o time visitante chegou ao 7 a 4, após ataque de Nervini, e Zé Roberto parou o jogo. Na volta, a central Nwakalor deixou o saque na rede. A Seleção empatou no décimo ponto, agraciada por ataque para fora de Antropova, que, na sequência, cravou no meio do quadra. O bloqueio italiano, principalmente para cima de Ana Cristina, fez a diferença e a Itália fez 14 a 11. No ponto seguinte, Zé Roberto fez a inversão 5x1: Kisy no lugar de Tainara, e Roberta na vaga de Macris.

A partir daí, a parcial se desenrolou favorável para a Itália. O Brasil passou a ter mais dificuldade nas viradas de bola, aliada a uma melhor organização do sistema bloqueio-defesa italiano, e viu as adversárias chegarem ao 18 a 14. Zé Roberto desfez a inversão no ponto seguinte, quando a Seleção voltou a rodar. A equipe emendou quatro pontos em sequência e empatou ainda no 18º, com Julia Bergmann. Aguerrido, o Brasil virou no 21 a 20, em ace de Diana que por pouco não ficou na rede. A Seleção seguiu na frente, e Velasco tirou Antropova do fundo de quadra, colocando Spirito. Para a explosão da torcida, a Seleção fechou o set em 25 a 22, em mais um de Julia Kudiess na "China".

Antropova ataca em Brasil x Itália pela semana 1 da VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

3º set

Pelo meio, foi Diana quem abriu o terceiro set de Brasil x Itália. Não satisfeita, ela foi para o saque e pontuou com três aces ao longo de sua passagem. Fulminante, a Seleção abriu 5 a 0, e Julio Velasco pediu tempo. Na volta, a equipe italiana rodou pela primeira vez na parcial. Tainara veio do fundo e colocou a bola no chão, levando a amarelinha ao 7 a 3. A Itália, com Antropova crescendo na partida, passou a encontrar mais espaços na quadra verde-amarela e diminuiu a diferença para um ponto, no 9 a 8. O Brasil não se intimidou e voltou a abrir no placar, mas, novamente, viu a Itália chegar. A equipe buscou a virada no 14 a 13.

Sob vaias, Antropova foi para o saque e marcou um ace. Neste momento, Zé Roberto parou o jogo. Logo depois, o Brasil voltou ao comando do placar, mas a parcial passou a se desenrolar com equilíbrio. Quando o placar marcava 19 a 18 para a equipe campeã olímpica, Rosamaria entrou no lugar de Ana Cristina. Em uma reta final tensa, quem se deu melhor foi a Itália. O time venceu o set por 25 a 22 após ataque de Spirito.

4° set

Precisando da vitória parcial para levar a partida para o tie-break, a Itália voltou em bom ritmo para o terceiro set e abriu 3 a 0. Sem se intimidar, a Seleção, que voltou com Ana Cristina, pontuou três vezes em sequência e empatou. Quando o placar marcava 7 a 4 para a equipe italiana, Zé Roberto fez a clássica inversão: Kisy no lugar de Tainara, e Roberta no de Macris. Julia Bergmann colocou a bola no chão na diagonal, explodiu a torcida e empatou o jogo - 7 a 7. O Brasil virou no 9 a 8, após erro de ataque de Adigwe, e Velasco pediu tempo. Na volta, Julia Kudiess sacou na rede.

A sequência do duelo foi de pontos "lá e cá", mas o momento era da Itália, enquanto o Brasil passou por um princípio de "apagão". Para ajustar isso, Zé Roberto parou o jogo quando o time perdia por 13 a 11 e desfez a inversão. No retorno, Adigwe sacou sem força e a bola caiu na cabeça de Antropova, divertindo a torcida. A Seleção assumiu novamente a frente do placar no 15 a 14, após ace de Diana. A partir daí, as equipes passaram a se alternar no comando numérico. Em mais uma reta final decidida nos detalhes, foi a Itália quem ganhou o set. O time venceu a parcial por 26 a 24 e levou a partida para o tie-break.

5º set

O quinto e decisivo set começou equilibrado. Tainara marcou o ponto que levou o Brasil ao 2 a 2 e chamou o grito da torcida. O tie-break seguiu "lá é cá", com as equipes se alternando à frente do placar, sem conseguirem criar distância. Antropova colocou no chão, e a Itália fez 8 a 7. Vaiada, ela foi para o serviço e sacou para fora. No 9 a 9, entraram Kisy e Roberta. No ponto seguinte, Julia Kudiess fechou as portas para Omoruyi.

A Seleção fez 12 a 11, e Velasco parou o jogo. Na volta, o Brasil pontuou mais uma vez e ficou a dois de vencer a partida. As comandadas de Zé Roberto, empurradas pela torcida, fecharam o tie-break em 15 a 12.

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