De virada, Cruzeiro bate Minas e se aproxima da final da Superliga Masculina

Nesta quarta-feira (22), o Cruzeiro deu um passo importante rumo à vaga na final da Superliga Masculina 2025/26. Em casa, no Ginásio do Riacho, a equipe superou o Minas por 3 sets a 1 de virada, em confronto válido pelo jogo 1 da série "melhor de três" das semifinais da competição. As parciais do duelo tiveram fim em 26/28, 25/22, 25/23 e 25/20.

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O time cruzeirense, vencedor do clássico mineiro, pode confirmar a vaga na decisão já nesta segunda-feira (27). Nesta data, acontece o jogo 2 da série de melhor de três, na Arena UniBH. Já o Minas, em casa, vai à quadra em uma partida que vale a "vida ou morte".

Como foi o jogo?

1º SET

O primeiro ponto da partida foi do Minas, com um imponente bloqueio simples de Leo Lukas na saída de rede. Como esperado do clássico mineiro, o início do confronto foi equilibrado, e as equipes tinham dificuldade para construir distância no placar. Em ace de Oppenkoski, o Cruzeiro abriu 11 a 9, mas viu a a vantagem ser anulada no 13º ponto. Neste momento, Filipe Ferraz parou o jogo.

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Na volta, a parcial seguiu com contornos acirrados. Os times chegaram à "casa dos 20" empatados, mas, na reta decisiva, o Cruzeiro abriu dois pontos, no 23 a 21. Porém, Rodriguinho atacou para fora, e o Minas empatou no 23º. Logo na sequência, a equipe teve o set point, salvo por Oppenkoski. O dramático set teve fim apenas no 28 a 26, quando Giovane pontuou "de cheque" e deu a vitória parcial ao Minas.

2º SET

Após um início de parcial equilibrado, o Cruzeiro engatou quatro pontos em sequência e abriu 9 a 6, após ace do levantador Brasília. No rally seguinte, o Minas voltou a rodar em ponto de Geovane pelo meio. No entanto, a reação da equipe visitante não foi suficiente. Assim, o time cruzeirense conseguiu se mostrar dominante na parcial e chegou a ter quatro de vantagem, no 14 a 10.

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No entanto, a equipe da casa cometeu dois erros de ataque seguidos e viu o Minas diminuir a distância para apenas um ponto, no 15 a 14. Ainda assim, o Cruzeiro se manteve à frente e chegou ao set point no 24 a 20. Após saque para fora de Bertolini, o time fechou a parcial em 25 a 22.

Cruzeiro x Minas no jogo 1 da série de semifinal da Superliga Masculina 25/26 (Foto: Agência i7/Sada Cruzeiro)

3º SET

Logo no início do terceiro set, o levantador Javad, do Minas, sentiu um incômodo na mão esquerda e foi substituído por Gustavo Orlando. Já pelo lado cruzeirense, Douglas Souza entrou no lugar de Willian, por opção de Filipe Ferraz, e foi autor do 10º ponto da equipe, que abriu três de vantagem. Sem sentir a pressão, o time visitante engatou quatro pontos em sequência e virou no 11 a 10.

A segunda metade do set foi marcada pelo intenso equilíbrio no placar, com ambos os times eficientes nas viradas de bola. Na reta final, dois aces seguidos de Lucão deram a vitória ao Cruzeiro por 25 a 23.

4º SET

Embalado pela torcida e buscando confirmar a vitória, o Cruzeiro se mostrou dominante no quarto set e abriu 10 a 6. O Minas chegou a diminuir a diferença para um ponto (19 a 18), mas não foi capaz de conter a ofensiva do adversário, impulsionado pela boa distribuição de Brasília e pela atuação decisiva de Oppenkoski na partida.

Assim, o Cruzeiro seguiu na frente e venceu o quarto set por 25 a 20, após toque na rede do bloqueio do Minas. Com isso, a equipe da casa fechou o duelo em 3 a 1 e abriu vantagem na série de semifinais da Superliga Masculina.

Calendário da série de semifinal da Superliga Masculina 25/26

Jogo 2: Minas x Cruzeiro - 27/01, às 21h (de Brasília), Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG)

Minas x Cruzeiro - 27/01, às 21h (de Brasília), Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG) Jogo 3*: Cruzeiro x Minas - 1/05 - às 21h (de Brasília), no Ginásio do Riacho, em Contagem (MG)

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