Maior pontuadora de Brasil x Itália, Ana Cristina joga com torcida de Maicon

BRASÍLIA - O amor segue no ar nas seleções de vôlei. Mas, dessa vez, não em Saquarema (RJ), e sim em Brasília (DF). Maicon Santos, convocado para a Seleção, esteve presente na Arena Nilson Nelson neste domingo (7) para acompanhar a partida entre Brasil x Itália pela VNL feminina. Da arquibancada, ele viu a ponteira e esposa Ana Cristina brilhar e liderar a amarelinha rumo à vitória contra as italianas no tie-break.

continua após a publicidade

➡️ VNL: Brasil vence Itália e quebra sequência de 39 jogos invictos do rival

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Ana ainda sente dores derivadas de uma lesão no menisco do joelho esquerdo e chegou a ter a titularidade colocada em dúvida pela comissão técnica ao longo da semana 1 da Liga das Nações. No entanto, começou em quadra nos quatro jogos disputados - e vencidos - pelo Brasil na etapa de Brasília e foi coroada, no duelo deste domingo (7), como a maior pontuadora, somando 22 pontos marcados. Ao final da partida, ela falou sobre a importância de ter Maicon, seu marido, no ginásio e a apoiando no processo de recuperação da lesão.

— Desde a fase de antes do namoro, a gente sempre conversou muito. Eu me sinto muito à vontade para abrir essas questões de dentro de quadra para ele e ouvir o que ele tem a me dizer. Eu fico muito feliz por ter a oportunidade (risos) de casar com ele. Com certeza, o que eu joguei, não só hoje, mas em todos os jogos, também é por ele e pela minha família.

continua após a publicidade

Maicon Santos, o segundo da direita para a esquerda, acompanha Brasil x Itália pela semana 1 da VNL 2026 (Foto: Andressa Simões/Lance!)

Apesar do bom desempenho, Ana afirma que sentiu muitas dificuldades em relação às dores. Foi a primeira vez na VNL 2026 que ela jogou por mais de três sets, atuando por quase todo o tempo ao longo dos cinco disputados neste domingo (7). E, segundo ela, na saída do ginásio, o momento seria de "desabafo" com Maicon: "Essa troca com ele é muito positiva para mim".

Os jogadores se casaram no final de maio, em meio à preparação das seleções para a VNL e "viveram a lua de mel" no Centro de Desenvolvimento do Voleibol, em Saquarema (RJ). Finalizada a primeira semana da Liga das Nações feminina, os homens entram em ação a partir do dia 10, também na Arena Nilson Nelson, em Brasília (DF), e Maicon está entre os inscritos no campeonato por Bernardinho.

continua após a publicidade

Maicon em ação pela Seleção Brasileira na VNL 2025 (Foto: Thiago Mendes)

🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na Liga das Nações

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Zé Roberto exalta 'superação' de Ana Cristina

Para o técnico José Roberto Guimarães, os 22 pontos marcados por Ana Cristina na vitória contra a Itália tiveram como plano de fundo a "superação" da jogadora ao longo da partida, relacionada à questão física. Como se tornou habitual nesta primeira semana da Liga das Nações, a ponteira deixou a quadra com gelo no joelho esquerdo.

— A Ana não está no seu melhor, mas, hoje se superou. Foi importante esse jogo para ela. Ela deve estar super cansada, mas o importante é que está bem. Fisicamente falando, foi duro, mas é isso: ela vai ser uma jogadora extremamente exigida, seja no passe, no ataque ou no bloqueio.