Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (09/06/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
- Matéria
- Mais Notícias
A terça-feira (9) tem como principal atração o amistoso entre Brasil e Estados Unidos no futebol feminino. A programação também conta com partidas das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo Feminina, além do amistoso internacional entre Argentina e Islândia. No Brasil, dois jogos movimentam a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.
Relacionadas
- Atlético Mineiro
Atlético-MG utilizou 34 jogadores na primeira metade do ano: veja ranking de participações
Atlético Mineiro02/06/2026
- Vôlei
Gabi Guimarães fica fora da estreia do Brasil na Liga das Nações de Vôlei
Vôlei02/06/2026
- Onde Assistir
Holanda x Argélia: onde assistir e prováveis escalações do jogo do Amistoso Internacional
Onde Assistir02/06/2026
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 9 de junho de 2026):
Eliminatórias Europeias – Copa do Mundo Feminina
13h – Eslovênia x Alemanha – DAZN
14h – Suécia x Itália – ESPN 4 e Disney+
16h – Inglaterra x Ucrânia – ESPN e Disney+
16h – França x Irlanda – ESPN 4 e Disney+
➡️ Clique para assistir no Disney+
➡️ Clique para assistir no SporTV
Campeonato Brasileiro (Segunda Divisão)
19h – Náutico x Fortaleza – Sportv e Premiere
19h – Ponte Preta x Cuiabá – ESPN e Disney+
➡️ Clique para assistir no Premiere
Amistoso Feminino
21h30 – Brasil x Estados Unidos – Globo, ge tv e Sportv
Amistoso Internacional
22h – Argentina x Islândia – CazéTV e Xsports
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias