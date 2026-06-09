A terça-feira (9) tem como principal atração o amistoso entre Brasil e Estados Unidos no futebol feminino. A programação também conta com partidas das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo Feminina, além do amistoso internacional entre Argentina e Islândia. No Brasil, dois jogos movimentam a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 9 de junho de 2026):

Eliminatórias Europeias – Copa do Mundo Feminina

13h – Eslovênia x Alemanha – DAZN

14h – Suécia x Itália – ESPN 4 e Disney+

16h – Inglaterra x Ucrânia – ESPN e Disney+

16h – França x Irlanda – ESPN 4 e Disney+

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➡️ Clique para assistir no Disney+

➡️ Clique para assistir no SporTV

Campeonato Brasileiro (Segunda Divisão)

19h – Náutico x Fortaleza – Sportv e Premiere

19h – Ponte Preta x Cuiabá – ESPN e Disney+

➡️ Clique para assistir no Premiere

Amistoso Feminino

21h30 – Brasil x Estados Unidos – Globo, ge tv e Sportv

O Brasil venceu os Estados Unidos por 2 a 1 no último sábado (6), na Neo Química Arena. (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)

Amistoso Internacional

22h – Argentina x Islândia – CazéTV e Xsports

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