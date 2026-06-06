Zé Roberto quer 'energia' no Brasil em jogo contra a Bulgária na VNL

BRASÍLIA - Depois do descanso desta sexta-feira (5), a Seleção Brasileira feminina de vôlei volta à quadra da Arena Nilson Nelson, pela Liga das Nações (VNL), neste sábado (6). A partida é contra a Bulgária, às 11h (de Brasília) - o Lance! acompanha em tempo real. O Brasil chega ao confronto com duas vitórias por 3 sets a 1 em duas partidas disputadas. Já a Bulgária tem uma vitória e uma derrota.

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➡️ Zé Roberto lamenta erros de saque do Brasil na VNL: 'Sem agressividade nenhuma'

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Apesar de, na teoria, a adversária ser a mais fraca do grupo 2 da semana 1 da VNL, em Brasília, Zé Roberto deixa claro que o Brasil precisa entrar com força máxima, independentemente de quem estiver do outro lado.

— Quero ver o time com energia e errando pouco. O importante é nós mostrarmos que estamos treinando e evoluindo. Se abaixar a energia e o foco, começamos a cometer erros bobos e em demasia. Contra a Bulgária, quero ver o time errando pouco e focado no sistema defensivo o tempo todo, contra-atacando com velocidade.

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No jogo anterior da VNL, contra a República Dominicana, o Brasil começou mal e perdeu o primeiro set. Aos poucos, o time se encontrou na partida e conquistou a vitória de virada, por 3 sets a 1. Para Zé Roberto, o que deu a tônica da partida foi um início sem energia da Seleção, apesar do calor dos 8956 torcedores na Arena Nilson Nelson. Segundo o técnico, essa falta de foco, que levou a 26 erros da amarelinha na partida, não pode mais se repetir, e a lição tem que ser levada para frente.

Zé Roberto em Brasil x República Dominicana pela semana 1 da VNL 2026 (Foto: Patricy Albuquerque/CBV)

Informações de Brasil x Bulgária na VNL

Brasil x Bulgária - Primeira semana da VNL Feminina 2026

📅 Data e horário: sábado, 6 de junho de 2026, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Arena Nilson Nelson, em Brasília (DF)

📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura), GE TV (via YouTube ou Smart TV) e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol)

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