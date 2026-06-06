Câmera da dança e fila por camisas: o clima da VNL Brasília

BRASÍLIA - A Seleção Brasileira feminina de vôlei venceu a Bulgária por 3 sets a 0 neste sábado (6). Mas a animação do público começou bem antes do apito inicial. Desde a última quarta-feira (3), Brasília (DF) é uma das sedes da primeira semana da Liga das Nações (VNL). E o que se vê na Arena Nilson Nelson, onde estão sendo disputados os jogos, é muita animação e paixão dos torcedores pela amarelinha.

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Neste sábado (6), antes mesmo dos portões abrirem, fazia 16°C e as filas já se arrastavam pelos arredores do ginásio, localizado no Plano Piloto da capital federal. Às 9h da manhã, quando a entrada foi permitida, a duas horas do início da partida, as arquibancadas logo foram sendo tomadas pelas camisas verde-amarelas.

Muita fila para entrar a 10 minutos da abertura dos portões da VNL Brasília (Foto: Andressa Simões/ Lance!)

Nos momentos prévios do jogo, o público é puxado pelo animador da competição. Existe, inclusive, a "câmera da dança" entre os torcedores, mostrada no telão. Nessa oportunidade, duas jovens batalharam na arquibancada e animaram o ginásio, que cantava e batia palmas junto.

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Outro espaço em que constantemente se formam filas é nos pontos de venda de produtos da Seleção Brasileira de vôlei, incluindo uniformes e mochilas. Os torcedores que vão à Arena Nilson Nelson têm salgadinhos, batata e frango frito como opções para comer. Além disso, há açaí e carrocinhas de pipoca em pontos específicos da arquibancada.

Fila para comprar produtos da Seleção na Arena Nilson Nelson (Foto: Andressa Simões/Lance!)

Seleção volta à quadra neste domingo (7) pelo último compromisso da VNL Brasília

Após vencer a Bulgária neste sábado (6), a Seleção Brasileira feminina de vôlei volta à quadra da Arena Nilson Nelson neste domingo (7). As comandadas de Zé Roberto enfrentam a Itália pelo quarto e último jogo da primeira semana da Liga das Nações (VNL). A partida acontece às 14h30 (de Brasília).

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