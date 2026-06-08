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VNL: Sem Lukas Bergmann, Bernardinho leva 17 atletas para a etapa de Brasília

Ponteiro fica em Saquarema para tratar edema ósseo nas costas

Guilherme Veiga Gonçalves Moreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 08/06/2026
20:33
Atualizado há 2 minutos
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Lukas Bergmann realiza passe em Brasil x Canadá pela VNL 2025 (Foto: Volleyball World)
imagem cameraLukas Bergmann realiza passe em Brasil x Canadá pela VNL 2025 (Foto: Volleyball World)
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A Seleção Brasileira Masculina de Vôlei terá 17 jogadores à disposição para a semana de abertura da Liga das Nações, em Brasília. Nos primeiros quatro jogos, o técnico Bernardinho não contará com o ponteiro Lukas Bergmann, que se recupera de um edema ósseo nas costas sofrido em dezembro do ano passado. O atleta permanece em Saquarema, no Rio de Janeiro, para dar sequência ao tratamento.

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Bergmann se machucou na Itália, enquanto atuava pelo Piacenza, e a lesão o tirou dos primeiros treinamentos com o grupo no Centro de Desenvolvimento de Voleibol, conforme antecipado pelo Lance!.

— Neste momento, o Lukas está trabalhando apenas para recuperação. Ainda não trabalhou com o time. Ele faz trabalhos à parte, fisioterapia e academia. Estamos acompanhando para que ele esteja íntegro em algum momento, mas não sei dizer qual — afirmou Bernardinho, em entrevista concedida no treino aberto da Seleção.

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Por outro lado, o oposto Darlan, que também focou na recuperação física no retorno à Saquarema, está apto e relacionado para a primeira etapa. Ele teve problemas no joelho após o fim da temporada de clubes italiana, no Verona, mas vem progredindo e voltou a treinar com o restante da equipe há cerca de três semanas.

➡️ Lesões afastam Darlan e Lukas Bergmann de treinos da Seleção

De acordo com o regulamento da VNL, o treinador pode relacionar 14 jogadores a cada partida, tendo a possibilidade de realizar mudanças de um jogo para outro dentro dos nomes disponíveis na lista larga. O Brasil estreia na próxima quarta-feira (10), às 20h (horário de Brasília), contra a seleção do Irã.

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Veja a lista de Bernardinho para a VNL Brasília

Bernardinho comanda a Seleção Masculina de Vôlei pelo sexto ciclo olímpico (Foto: Volleyball World)
Bernardinho comanda a Seleção Masculina de Vôlei pelo sexto ciclo olímpico (Foto: Volleyball World)

➡️ Bernardinho descarta Darlan como ponteiro na Seleção: 'Zero chance'

LEVANTADORES

  • Fernando Cachopa
  • Matheus Brasília

OPOSTOS

  • Bryan
  • Darlan
  • Samuel

PONTEIROS

  • Adriano
  • Arthur Bento
  • Douglas Souza
  • Honorato
  • Lucarelli
  • Maicon Santos

CENTRAIS

  • Barreto
  • Flávio
  • Judson
  • Matheus Pinta

LÍBEROS

  • Douglas Pureza
  • Maique

Assim como Lukas Bergmann, os convocados Gabriel Bieler, Guilherme Voss e Thiery podem ser chamados para as outras etapas da competição. Convidados para os treinamentos em Saquarema, Leo Lukas, Paulo Vinicios e Robert estarão com a Seleção Brasileira B a partir desta segunda-feira (8) para a disputa de amistosos e da Copa Sul-Americana, entre julho e agosto.

Agenda da Seleção Masculina na primeira semana na VNL

  • Quarta-feira, dia 10 de junho (20h) - Brasil x Irã - SporTV, GE TV e VBTV
  • Quinta-feira, dia 11 de junho (20h) - Brasil x Bélgica - SporTV e VBTV
  • Sábado, dia 13 de junho (11h) - Brasil x Sérvia - SporTV, GE TV e VBTV
  • Domingo, dia 14 de junho (18h) - Brasil x Argentina - SporTV e VBTV

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