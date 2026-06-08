VNL: Sem Lukas Bergmann, Bernardinho leva 17 atletas para a etapa de Brasília
Ponteiro fica em Saquarema para tratar edema ósseo nas costas
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A Seleção Brasileira Masculina de Vôlei terá 17 jogadores à disposição para a semana de abertura da Liga das Nações, em Brasília. Nos primeiros quatro jogos, o técnico Bernardinho não contará com o ponteiro Lukas Bergmann, que se recupera de um edema ósseo nas costas sofrido em dezembro do ano passado. O atleta permanece em Saquarema, no Rio de Janeiro, para dar sequência ao tratamento.
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Bergmann se machucou na Itália, enquanto atuava pelo Piacenza, e a lesão o tirou dos primeiros treinamentos com o grupo no Centro de Desenvolvimento de Voleibol, conforme antecipado pelo Lance!.
— Neste momento, o Lukas está trabalhando apenas para recuperação. Ainda não trabalhou com o time. Ele faz trabalhos à parte, fisioterapia e academia. Estamos acompanhando para que ele esteja íntegro em algum momento, mas não sei dizer qual — afirmou Bernardinho, em entrevista concedida no treino aberto da Seleção.
Por outro lado, o oposto Darlan, que também focou na recuperação física no retorno à Saquarema, está apto e relacionado para a primeira etapa. Ele teve problemas no joelho após o fim da temporada de clubes italiana, no Verona, mas vem progredindo e voltou a treinar com o restante da equipe há cerca de três semanas.
➡️ Lesões afastam Darlan e Lukas Bergmann de treinos da Seleção
De acordo com o regulamento da VNL, o treinador pode relacionar 14 jogadores a cada partida, tendo a possibilidade de realizar mudanças de um jogo para outro dentro dos nomes disponíveis na lista larga. O Brasil estreia na próxima quarta-feira (10), às 20h (horário de Brasília), contra a seleção do Irã.
Veja a lista de Bernardinho para a VNL Brasília
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LEVANTADORES
- Fernando Cachopa
- Matheus Brasília
OPOSTOS
- Bryan
- Darlan
- Samuel
PONTEIROS
- Adriano
- Arthur Bento
- Douglas Souza
- Honorato
- Lucarelli
- Maicon Santos
CENTRAIS
- Barreto
- Flávio
- Judson
- Matheus Pinta
LÍBEROS
- Douglas Pureza
- Maique
Assim como Lukas Bergmann, os convocados Gabriel Bieler, Guilherme Voss e Thiery podem ser chamados para as outras etapas da competição. Convidados para os treinamentos em Saquarema, Leo Lukas, Paulo Vinicios e Robert estarão com a Seleção Brasileira B a partir desta segunda-feira (8) para a disputa de amistosos e da Copa Sul-Americana, entre julho e agosto.
Agenda da Seleção Masculina na primeira semana na VNL
- Quarta-feira, dia 10 de junho (20h) - Brasil x Irã - SporTV, GE TV e VBTV
- Quinta-feira, dia 11 de junho (20h) - Brasil x Bélgica - SporTV e VBTV
- Sábado, dia 13 de junho (11h) - Brasil x Sérvia - SporTV, GE TV e VBTV
- Domingo, dia 14 de junho (18h) - Brasil x Argentina - SporTV e VBTV
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