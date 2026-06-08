A Seleção Brasileira Masculina de Vôlei terá 17 jogadores à disposição para a semana de abertura da Liga das Nações, em Brasília. Nos primeiros quatro jogos, o técnico Bernardinho não contará com o ponteiro Lukas Bergmann, que se recupera de um edema ósseo nas costas sofrido em dezembro do ano passado. O atleta permanece em Saquarema, no Rio de Janeiro, para dar sequência ao tratamento.

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Bergmann se machucou na Itália, enquanto atuava pelo Piacenza, e a lesão o tirou dos primeiros treinamentos com o grupo no Centro de Desenvolvimento de Voleibol, conforme antecipado pelo Lance!.

— Neste momento, o Lukas está trabalhando apenas para recuperação. Ainda não trabalhou com o time. Ele faz trabalhos à parte, fisioterapia e academia. Estamos acompanhando para que ele esteja íntegro em algum momento, mas não sei dizer qual — afirmou Bernardinho, em entrevista concedida no treino aberto da Seleção.

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Por outro lado, o oposto Darlan, que também focou na recuperação física no retorno à Saquarema, está apto e relacionado para a primeira etapa. Ele teve problemas no joelho após o fim da temporada de clubes italiana, no Verona, mas vem progredindo e voltou a treinar com o restante da equipe há cerca de três semanas.

➡️ Lesões afastam Darlan e Lukas Bergmann de treinos da Seleção

De acordo com o regulamento da VNL, o treinador pode relacionar 14 jogadores a cada partida, tendo a possibilidade de realizar mudanças de um jogo para outro dentro dos nomes disponíveis na lista larga. O Brasil estreia na próxima quarta-feira (10), às 20h (horário de Brasília), contra a seleção do Irã.

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Veja a lista de Bernardinho para a VNL Brasília

Bernardinho comanda a Seleção Masculina de Vôlei pelo sexto ciclo olímpico (Foto: Volleyball World)

➡️ Bernardinho descarta Darlan como ponteiro na Seleção: 'Zero chance'

LEVANTADORES

Fernando Cachopa

Matheus Brasília

OPOSTOS

Bryan

Darlan

Samuel

PONTEIROS

Adriano

Arthur Bento

Douglas Souza

Honorato

Lucarelli

Maicon Santos

CENTRAIS

Barreto

Flávio

Judson

Matheus Pinta

LÍBEROS

Douglas Pureza

Maique

Assim como Lukas Bergmann, os convocados Gabriel Bieler, Guilherme Voss e Thiery podem ser chamados para as outras etapas da competição. Convidados para os treinamentos em Saquarema, Leo Lukas, Paulo Vinicios e Robert estarão com a Seleção Brasileira B a partir desta segunda-feira (8) para a disputa de amistosos e da Copa Sul-Americana, entre julho e agosto.

Agenda da Seleção Masculina na primeira semana na VNL

Quarta-feira, dia 10 de junho (20h) - Brasil x Irã - SporTV, GE TV e VBTV

Quinta-feira, dia 11 de junho (20h) - Brasil x Bélgica - SporTV e VBTV

Sábado, dia 13 de junho (11h) - Brasil x Sérvia - SporTV, GE TV e VBTV

Domingo, dia 14 de junho (18h) - Brasil x Argentina - SporTV e VBTV

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