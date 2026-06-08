A seis dias do UFC Casa Branca, Poatan muda o visual

No próximo domingo, 14 de junho, Alex Poatan será uma das estrelas do UFC Casa Branca. E, a seis dias de enfrentar o francês Ciryl Gane, em sua estreia nos pesos-pesados, valendo o cinturão interino, o brasileiro mudou o visual e raspou o cabelo. O vídeo foi compartilhado pela entidade máxima do MMA nas redes sociais.

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- Eu marco um horário e, às vezes, atraso. Porque, na correria, acontece muito imprevisto. Eu mesmo raspo. Gosto de ficar careca e eu mesmo faço isso - conta o lutador paulista, de São Bernardo do Campo, de 38 anos, no vídeo em que aparece raspando o cabelo. No UFC, ele soma 11 vitórias por nocaute, sendo 5 no primeiro round.

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Gráfico mostra feitos do lutador brasileiro Alex Poatan (Reprodução)

Caso vença a co-luta principal de domingo, o ex-campeão dos médios e dos meio-pesados vai se tornar o primeiro na história campeão em três divisões diferentes da organização. Vale lembrar que o brasileiro chega embalado após nocautear o russo Magomed Ankalaev em 4 de outubro de 2025. Já o francês foi detentor do título interino e soma 10 vitórias em 13 lutas no UFC.

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Poatan lidera quarteto brasileiro

O evento ainda contará com três brasileiros em ação: Mauricio Ruffy encara Michael Chandler, enquanto Diego Lopes enfrenta Steve Garcia.

🥊 Aposte na vitória de Alex Poatan no UFC Casa Branca

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