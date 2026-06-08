A disputa por vaga nas pontas da Seleção Brasileira Masculina de Vôlei não contará com Darlan. O técnico Bernardinho descartou a possibilidade de mudar a posição do oposto de origem, que chegou a atuar na linha de passe pelo Verona no último Campeonato Italiano.

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Segundo o treinador bicampeão olímpico, o jogador de 23 anos foi feito para estar na saída de rede. Além disso, ele citou a forte concorrência que já existe entre os ponteiros convocados.

— Zero chance. Tem cacoete para jogar na ponta. Isso é loucura. Outra coisa, na ponta você tem Lucarelli, Honorato, "Maicão", Adriano e Douglas. Como é que ele vai entrar aí? Só pela força física? Não é a praia dele. Ele é um oposto de natureza. Não tem nem necessidade, porque a gente tem um grupo longo de ponteiros e também, certamente, não é a característica dele. Ele é um oposto, não tem outra posição para ele jogar na quadra — afirmou Bernardinho, em entrevista ao Lance!.

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Além dos atletas mencionados, Lukas Bergmann e Arthur Bento completam o conjunto de ponteiros de origem da Seleção Brasileira. Leo Lukas, Paulo Vinicios e Robert, que vinham treinando como convidados, farão parte da Seleção B no restante da temporada.

Em outubro do ano passado, o Verona jogou com dois opostos na vitória sobre o Piacenza, time de Lukas Bergmann, por 3 sets a 1. Darlan foi improvisado em uma linha de quatro na recepção, enquanto Keita ficou na saída. O oposto brasileiro terminou o jogo com apenas um erro no passe.

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Darlan herda camisa do irmão na Seleção

(Foto: Divulgação / FIVB)

Em 2026, Darlan vestirá a 1 na Seleção Brasileira. O oposto deixa a camisa 28 que o acompanhou nos últimos anos, quando se estabeleceu como titular da equipe, e passa a usar o número que era de seu irmão e companheiro de posição, Alan, que não foi convocado este ano.

Bernardinho explicou que a decisão de deixar Alan fora da lista está relacionada ao histórico de lesões recorrentes do jogador, que atua no Skra Bełchatów, da Polônia. Com isso, o técnico busca prevenir que ele se machuque novamente e comprometa sua carreira no clube.

— Minha preocupação particular com o Alan é a seguinte: quero que ele tenha a melhor carreira possível. Certamente, nesse momento, o nível de exigência da Seleção para um jogador que teve tantas lesões quanto ele, e agora teve uma lesão no ombro lá na Polônia... Vir para a Seleção hoje é "maléfico", porque ele não vai conseguir produzir no clube. É um jogador que tem uma qualidade técnica única, mas tem essas questões. E a minha preocupação é pessoal, no sentido de que ele possa ter uma carreira ainda de muitos anos, onde ele possa ter bons contratos e possa cuidar da família dele — disse Bernardinho.

A lesão mais grave de Alan aconteceu em 2022, quando o oposto rompeu o tendão de Aquiles da perna direita e foi desfalque na Liga das Nações e no Mundial daquele ano. Já às vésperas de Paris 2024, ele contundiu a panturrilha esquerda durante um treino da Seleção e acabou sendo ausência da equipe na estreia olímpica.

➡️ Histórico de lesões e concorrência tiram Alan da Seleção Brasileira de vôlei

Números de Darlan na Itália

Darlan comemora o título inédito do Verona na Copa Itália (Foto: Super Lega)

Aos 23 anos e em sua primeira temporada no exterior, Darlan foi o 10º maior pontuador da Liga Italiana com 388 pontos. O jogador também aparece nas estatísticas como sexto melhor sacador, com 52 aces, e 25º melhor bloqueador, com 21 acertos.

Ele ainda teve aproveitamento defensivo interessante para um atacante, com 42% de aproveitamento em 66 defesas. Na recepção, foram 33 tentativas de passe e apenas 12% de sucesso.

Com o Verona, Darlan encerrou a temporada 2025/26 com o título inédito da Copa Itália, além do vice na Supercopa da Itália e do terceiro lugar no campeonato nacional.

Agenda da Seleção Masculina na primeira semana da VNL, em Brasília

Quarta-feira, dia 10 de junho (20h) - Brasil x Irã - SporTV e VBTV

Quinta-feira, dia 11 de junho (20h) - Brasil x Bélgica - SporTV e VBTV

Sábado, dia 13 de junho (11h) - Brasil x Sérvia - SporTV e VBTV

Domingo, dia 14 de junho (18h) - Brasil x Argentina - SporTV e VBTV

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