Brasil começa mal, se recupera e vence Bulgária na Liga das Nações

BRASÍLIA - A Seleção Brasileira feminina de vôlei fez a alegria dos torcedores mais uma vez. Em casa, na Arena Nilson Nelson, o time de Zé Roberto superou a Bulgária por 3 sets a 0, em jogo válido pela terceira rodada da fase classificatória da Liga das Nações (VNL). As parciais da partida deste sábado (6) foram 25/23, 25/17 e 25/13. Com o resultado, o Brasil segue com 100% de aproveitamento na competição.

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Destaques do jogo

Tainara foi a maior pontuadora da partida, com 14 pontos. Atrás dela, vieram Ana Cristina (13) e Julia Bergmann (11). Pelo lado da Bulgária, quem mais pontuou foi a ponteira Milanova (9).

Na tabela

O Brasil chega a nove pontos e sobe novamente à primeira posição momentânea. Já a Bulgária acumula três pontos, ocupando o 11º lugar na classificação, que conta com 18 times.

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Próximos compromissos

A Seleção Brasileira volta à quadra neste domingo (7). A equipe enfrenta a Itália às 14h30 (de Brasília). Mais tarde, às 18h (de Brasília), a Bulgária mede forças com a Turquia.

Como foi a partida válida pela semana 1 da Liga das Nações?

1º set

O jogo começou com um rally demorado, vencido pela Bulgária. A equipe abriu 2 a 0 em erro de combinação entre Macris e Diana, mas, na sequência, Tainara colocou no chão e o Brasil rodou pela primeira vez. Organizadas, as búlgaras sustentaram rallys acirrados e chegaram ao 6 a 3, contra um time da casa que apresentava dificuldades para colocar a bola no chão. No momento em que a Bulgária abriu 9 a 5, Zé Roberto parou o jogo pela primeira vez. O time voltou para a quadra com mais energia, mas ainda sem conseguir bater de frente com a Bulgária. Isso mudou quando Julia Kudiess pontuou no bloqueio e diminuiu a diferença no placar para dois pontos. Foi quando Marcello gastou seu primeiro tempo.

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A Seleção chegou ao empate - 12 a 12 - após ace de Ana Cristina que sacudiu os torcedores na Arena Nilson Nelson. A partir daí, o duelo ficou equilibrado. O Brasil fez 15 a 14 em ponto de Diana pelo meio e ampliou a vantagem, chegando ao 17 a 14, sequência interrompida pela oposta Stoyanova. A Seleção foi quem chegou à "casa dos 20" primeiro, com dois à frente, após confirmação de um desafio demorado. Quando o Brasil vencia por 23 a 21, Zé Roberto fez a inversão 5x1: Roberta no lugar de Macris, e Kisy no de Tainara. Após tempo da Bulgária, o clima esquentou, com discussões entre as comissões técnicas e cartão amarelo para os dois técnicos. Primeiro, para Marcello, e depois para o treinador brasileiro, que mandou uma "banana" para o búlgaro. Em uma reta final nervosa, quem se deu melhor foi o Brasil. Kisy atacou na diagonal e fechou o set em 25 a 23, aliviando os torcedores.

2º set

A Seleção deu o pontapé no segundo set e abriu 4 a 0, em ótima passagem de Julia Bergmann no saque, contando com dois aces. A Bulgária não se intimidou e correu atrás do placar, virando no 8 a 7 após dois aces seguidos de Saykoba. A partir daí, os times passaram a se alternar no comando numérico. Quando as búlgaras fizeram 11 a 9, Zé Roberto parou o jogo. Na volta, o time visitante, puxado pela ponteira Milanova, chegou a ter 13 a 10. Em boa passagem de Macris pelo saque, a Seleção emendou quatro pontos em sequência e virou o jogo.

A partir daí, o momento foi verde-amarelo, ainda que a equipe estivesse abaixo do máximo que pode oferecer. Após mais um ace de Tainara, a Seleção abriu 20 a 16, vantagem que foi ampliada por mais um clássico bloqueio de Julia Kudiess. O Brasil terminou o set, novamente, com Kisy e Roberta em quadra e fechou a parcial em 25 a 17, após mais um block de Kudiess.

Tainara ataca em Brasil x Bulgária pela VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

3º set

Tainara brilhou no saque no início do terceiro set e, com direito a dois aces, o Brasil chegou a abrir 6 a 2. A Seleção voltou fulminante para a parcial, pontuando tanto nos saques, quanto nos ataques e nos bloqueios. Foi mais um ace de Julia Kudiess que levou a equipe a abrir 13 a 3, em uma sequência de pontos da amarelinha que parecia que não iria acabar. A Bulgária voltou a pontuar apenas no 16 a 5, em bloqueio de Naneva em cima de Julia Bergmann.

Quando o placar marcava 18 a 5, Zé Roberto colocou Lorena no lugar de Diana, que entrou em quadra pela primeira vez na Liga das Nações 2026. Depois, Natinha entrou na vaga de Nyeme, também estreando na edição do campeonato. Além disso, foi feita a tradicional inversão 5x1 e a entrada de Rosamaria no lugar de Ana Cristina. Sem sofrer sustos e aproveitando o "apagão" búlgaro, o Brasil venceu o set por 25 a 13 e segue 100% na Liga das Nações.

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