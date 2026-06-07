Na VNL, Brasil busca quebrar retrospecto negativo contra a Itália

BRASÍLIA - A expectativa é que o Brasil não tenha vida fácil neste domingo (7) na Liga das Nações. Pela terceira rodada do campeonato, a Seleção enfrenta a Itália, atual campeã olímpica, mundial e da VNL. Nos últimos três jogos entre as equipes, o time italiano saiu vencedor em todos. As comandadas de Julio Velasco sustentam uma sequência de 39 vitórias seguidas em torneios oficiais, desde a segunda semana da VNL 2024.

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A seleção italiana foi carrasca do Brasil tanto na Liga das Nações quanto no Mundial do ano passado. Em julho, na VNL, a amarelinha perdeu para a Itália na final por 3 sets a 1 e viu o sonho do título inédito ser adiado. Já no Campeonato Mundial, em setembro, a Seleção foi derrotada pelas italianas na semifinal, por 3 a 2. Em ambas as competições, o time europeu terminou levantando o troféu.

Na primeira semana da atual edição da VNL, em Brasília, o técnico Julio Velasco optou por levar um time jovem, com as ausências da oposta Paola Egonu e da levantadora Alessia Orro. A principal estrela da equipe que vai enfrentar o Brasil é Antropova, gigante de 2,02m que vem atuando como ponteira. Na partida deste sábado (6), contra a Turquia, a jogadora foi poupada e só entrou nos últimos pontos do quarto set, que fechou o duelo.

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Antropova comemora ponto em Itália x Turquia na semana 1 da VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

Desde a criação da VNL, em 2018, Brasil e Itália estiveram frente a frente nove vezes em jogos válidos pela competição. Confira o retrospecto:

2025 - Final - Itália 3 x 1 Brasil

2025 - Semana 1 - Brasil 0 x 3 Itália

2024 - Semana 2 - Brasil 3 x 2 Itália

2023 - Semana 3 - Brasil 3 x 2 Itália

2022 - Final - Itália 3 x 0 Brasil

2022 - Semana 2 - Itália 3 x 1 Brasil

2021 - Fase preliminar - Brasil 3 x 1 Itália

2019 - Fase preliminar - Brasil 3 x 0 Itália

2018 - Fase preliminar - Itália 3 x 2 Brasil

Zé Roberto projeta duelo acirrado contra a Itália pela VNL

Para o técnico José Roberto Guimarães, enfrentar a Itália é uma oportunidade de entender mais os pontos fortes e fracos do time brasileiro. Mesmo assim, o técnico projeta um duelo acirrado. As duas equipes chegam ao confronto com 100% de aproveitamento na VNL 2026, com três vitórias em três jogos.

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— Com certeza, vai ser um jogo difícil e pegado do início ao fim. A minha preocupação é ajustar cada vez mais o nosso time. Diminuir o número de erros e aumentar a eficiência em cada fundamento. Jogar contra a Itália é sempre uma honra. É um time que vai exigir e explorar os nossos pontos fracos. São informações para o nosso futuro.

Zé Roberto em Brasil x Bulgária pela semana 1 da VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

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