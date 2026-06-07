Brasil enfrenta Itália com Antropova em nova função na VNL

BRASÍLIA - Invictos na Liga das Nações até aqui, Brasil e Itália se enfrentam pela terceira rodada da fase classificatória da competição neste domingo (7), às 14h30 (de Brasília) - O Lance! acompanha em tempo real. A Seleção tem pela frente a atual campeã olímpica, mundial e da VNL, que testa Ekaterina Antropova, uma de suas maiores estrelas, na posição de ponteira.

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➡️ Gabi sente incômodo e está fora de Brasil x Itália pela Liga das Nações

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Oposta de origem, Antropova vem sendo usada pelo técnico Julio Velasco na ponta desde a estreia na VNL 2026, disputada na Arena Nilson Nelson, em Brasília. O objetivo do treinador é poder ter Paola Egonu (poupada na primeira semana da Liga das Nações), pela saída de rede, e Antropova, pela entrada, em quadra ao mesmo tempo. As atletas são duas das maiores atacantes do voleibol mundial.

Nas três partidas que disputou como ponteira na VNL, Antropova acumula 24 pontos marcados, com eficiência de 43%. Mas deve ser levado em consideração que, no jogo contra a Turquia, neste sábado (6), a jogadora foi poupada e só atuou na reta final. Apesar de ir bem no ataque, a ponteira de 2,02m ainda se mostra com dificuldades no passe, muitas vezes espirrado, e no fundo de quadra. Ela tem 22% de sucesso a recepção de saques. Segundo Antropova, a adaptação à nova posição vem sendo difícil.

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— É desafiador, mas, ao mesmo tempo, é sempre bom tentar algo novo. Estou feliz por poder ajudar meu time, quaisquer que sejam as condições. Eu espero melhorar.

Antropova ataca em Itália x Bulgária pela VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

Brasil e Itália encerram a participação na semana 1 da VNL neste domingo (7)

Após vencer a Bulgária neste sábado (6), a Seleção Brasileira feminina de vôlei volta à quadra da Arena Nilson Nelson neste domingo (7). As comandadas de Zé Roberto enfrentam a Itália pelo quarto e último jogo da primeira semana da Liga das Nações (VNL). A partida acontece às 14h30 (de Brasília). ➡️ O Lance acompanha em tempo real!

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