Brasil x Itália na Liga das Nações; confira horário e onde assistir
Última partida da Seleção na etapa de Brasília da VNL acontece neste domingo (7)
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BRASÍLIA - Após vencer a Bulgária neste sábado (6), a Seleção Brasileira feminina de vôlei volta à quadra da Arena Nilson Nelson neste domingo (7). As comandadas de Zé Roberto enfrentam a Itália pelo quarto e último jogo da primeira semana da Liga das Nações (VNL). A partida acontece às 14h30 (de Brasília) e tem transmissão do Sportv 2, da GeTV e da VBTV (streaming). ➡️ O Lance acompanha em tempo real!
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Tanto a Seleção quanto a Itália chegam ao duelo mais aguardado da etapa de Brasília (DF) com 100% de aproveitamento - três vitórias em três jogos. A expectativa inicial era que Gabi fosse relacionada para o duelo contra as italianas. No entanto, o técnico Zé Roberto afirmou que a ponteira está com incômodo na região da lombar, após uma lesão sofrida em março deste ano, e será poupada mais uma vez.
Ficha técnica🏐✅
Brasil x Itália - Primeira semana da VNL Feminina 2026
📅 Data e horário: domingo, 7 de junho de 2026, às 14h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena Nilson Nelson, em Brasília (DF)
📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura), GeTV (via YouTube ou Smart TV) e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol)
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🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.Gabi não participa de treino na véspera de Brasil x Bulgária pela VNL
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