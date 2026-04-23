Companheira de Rosamaria é convidada para treinos da Seleção Brasileira

Nesta quarta-feira (22), um novo nome foi anunciado na lista de Zé Roberto Guimarães visando à preparação para a Liga das Nações de vôlei feminina. Companheira de Rosamaria no Denso Airybees, do Japão, a oposta Sabrina foi convidada pelo técnico da Seleção Brasileira para um período de testes.

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A jogadora se junta à levantadora Bruninha, que também passa por um momento de observação na equipe. Já as atletas convocadas, até o momento, são Diana (central), Marcelle (líbero) e Luzia (central). Ao contrário destas, que se apresentaram em Barueri (SP), a apresentação de Sabrina está marcada para o Rio de Janeiro, no dia 4 de maio.

Nesta temporada, ao lado de Rosamaria, o time da oposta - Denso Airybees - foi eliminado do Campeonato Japonês ainda na fase classificatória, sem conseguir avançar aos playoffs. Esta foi a primeira vez que Sabrina atuou no Japão. Já no voleibol brasileiro, ela defendeu clubes como Sesc RJ Flamengo e Minas.

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Sabrina em ação pelo Denso Airybees, do Japão (Foto: Reprodução/ Instagram)

Seleção Brasileira rumo ao título inédito

Em busca do inédito título da VNL feminina, o Brasil, maior campeão do Grand Prix (torneio antecessor) com 12 troféus, seguirá de Brasília para Ancara (Turquia) e Kansai (Japão). Nesta última etapa, as brasileiras terão pela frente equipes fortes como Japão, Polônia e Estados Unidos. Na fase intermediária, o time ainda enfrenta a China, sexta colocada no ranking.

Confira agenda detalhada da Seleção na VNL

Semana 1: Brasil

1 . Quarta-feira, dia 3 de junho (20h) - Brasil x Holanda - SporTV e VBTV 2 . Quinta-feira, dia 4 de junho (20h) - Brasil x República Dominicana - SporTV e VBTV 3 . Sábado, dia 6 de junho (11h) - Brasil x Bulgária - SporTV e VBTV 4 . Domingo, dia 7 de junho (14h30) - Brasil x Itália - SporTV e VBTV

Semana 2: Turquia

1 . Quarta-feira, dia 17 de junho (10h) - Brasil x França - SporTV e VBTV 2 . Quinta-feira, dia 18 de junho (10h) - Brasil x Bélgica - SporTV e VBTV 3 . Sábado, dia 20 de junho (10h) - Brasil x China - SporTV e VBTV 4 . Domingo, dia 21 de junho (10h) - Brasil x Alemanha - SporTV e VBTV

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Semana 3: Japão

1 . Quarta-feira, dia 8 de julho (7h20) - Brasil x Japão - SporTV e VBTV 2 . Sexta-feira, dia 10 de julho (7h20) - Brasil x Polônia - SporTV e VBTV 3 . Sábado, dia 11 de julho (3h30) - Brasil x Tailândia - SporTV e VBTV 4 . Domingo, dia 12 de julho (00h) - Brasil x Estados Unidos - SporTV e VBTV

A FIVB divulgou já divulgou o calendário oficial da VNL de 2026. A grande surpresa é o retorno de Brasília como sede de uma das etapas, após a cidade ter ficado de fora nas edições de 2024 e 2025, quando o Rio de Janeiro sediou a competição. A final do torneio acontecerá em Macau, China, nos dias 22 a 26 de julho. ➡️ Confira calendário completo da VNL 2026