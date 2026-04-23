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Companheira de Rosamaria é convidada para treinos da Seleção Brasileira

Sabrina, do Denso Airybees, passará por um período de testes na equipe de Zé Roberto

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 23/04/2026
00:17
Sabrina atuou ao lado de Rosamaria no Denso Airybees, do Japão (Foto: Reprodução/ Instagram)
imagem cameraSabrina atuou ao lado de Rosamaria no Denso Airybees, do Japão (Foto: Reprodução/ Instagram)
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Nesta quarta-feira (22), um novo nome foi anunciado na lista de Zé Roberto Guimarães visando à preparação para a Liga das Nações de vôlei feminina. Companheira de Rosamaria no Denso Airybees, do Japão, a oposta Sabrina foi convidada pelo técnico da Seleção Brasileira para um período de testes.

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A jogadora se junta à levantadora Bruninha, que também passa por um momento de observação na equipe. Já as atletas convocadas, até o momento, são Diana (central), Marcelle (líbero) e Luzia (central). Ao contrário destas, que se apresentaram em Barueri (SP), a apresentação de Sabrina está marcada para o Rio de Janeiro, no dia 4 de maio.

Nesta temporada, ao lado de Rosamaria, o time da oposta - Denso Airybees - foi eliminado do Campeonato Japonês ainda na fase classificatória, sem conseguir avançar aos playoffs. Esta foi a primeira vez que Sabrina atuou no Japão. Já no voleibol brasileiro, ela defendeu clubes como Sesc RJ Flamengo e Minas.

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Sabrina em ação pelo Denso Airybees, do Japão (Foto: Reprodução/ Instagram)
Sabrina em ação pelo Denso Airybees, do Japão (Foto: Reprodução/ Instagram)

Seleção Brasileira rumo ao título inédito

Em busca do inédito título da VNL feminina, o Brasil, maior campeão do Grand Prix (torneio antecessor) com 12 troféus, seguirá de Brasília para Ancara (Turquia) e Kansai (Japão). Nesta última etapa, as brasileiras terão pela frente equipes fortes como Japão, Polônia e Estados Unidos. Na fase intermediária, o time ainda enfrenta a China, sexta colocada no ranking.

Confira agenda detalhada da Seleção na VNL

Semana 1: Brasil

    1.
  1. Quarta-feira, dia 3 de junho (20h) - Brasil x Holanda - SporTV e VBTV
    2. 2.
  2. Quinta-feira, dia 4 de junho (20h) - Brasil x República Dominicana - SporTV e VBTV
    3. 3.
  3. Sábado, dia 6 de junho (11h) - Brasil x Bulgária - SporTV e VBTV
    4. 4.
  4. Domingo, dia 7 de junho (14h30) - Brasil x Itália - SporTV e VBTV

Semana 2: Turquia

    1.
  1. Quarta-feira, dia 17 de junho (10h) - Brasil x França - SporTV e VBTV
    2. 2.
  2. Quinta-feira, dia 18 de junho (10h) - Brasil x Bélgica - SporTV e VBTV
    3. 3.
  3. Sábado, dia 20 de junho (10h) - Brasil x China - SporTV e VBTV
    4. 4.
  4. Domingo, dia 21 de junho (10h) - Brasil x Alemanha - SporTV e VBTV

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*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

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Semana 3: Japão

    1.
  1. Quarta-feira, dia 8 de julho (7h20) - Brasil x Japão - SporTV e VBTV
    2. 2.
  2. Sexta-feira, dia 10 de julho (7h20) - Brasil x Polônia - SporTV e VBTV
    3. 3.
  3. Sábado, dia 11 de julho (3h30) - Brasil x Tailândia - SporTV e VBTV
    4. 4.
  4. Domingo, dia 12 de julho (00h) - Brasil x Estados Unidos - SporTV e VBTV

FIVB divulgou já divulgou o calendário oficial da VNL de 2026. A grande surpresa é o retorno de Brasília como sede de uma das etapas, após a cidade ter ficado de fora nas edições de 2024 e 2025, quando o Rio de Janeiro sediou a competição. A final do torneio acontecerá em Macau, China, nos dias 22 a 26 de julho➡️ Confira calendário completo da VNL 2026

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