Praia Clube bate Sesc Flamengo e sai na frente na semifinal da Superliga Feminina

O Praia Clube não deu chances ao Sesc RJ Flamengo e venceu o primeiro jogo da semifinal da Superliga Feminina 25/26 por 3 sets a 0, parciais de 25/22, 25/23 e 25/16. O confronto que abriu a série melhor de três foi realizado na noite desta segunda-feira (13), no ginásio do Uberlândia Tênis Clube.

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➡️ Veja os lances de Praia Clube x Sesc Flamengo pela semifinal da Superliga Feminina

Autora de 12 pontos, a ponteira Michelle Pavão, da equipe do Triângulo Mineiro, foi eleita melhor jogadora em quadra e recebeu o Troféu VivaVôlei. Ainda do lado aurinegro, a maior pontuadora do duelo foi a central da Adenízia, com 14 acertos.

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O Praia Clube pode se classificar para a final da competição se vencer a segunda partida, que acontece na próxima sexta-feira (17), às 21h (de Brasília), no Maracanãzinho. O Sesc RJ Flamengo, por sua vez, precisa da vitória para forçar um terceiro e decisivo jogo no Rio de Janeiro.

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Como foi o jogo?

Praia Clube x Sesc Flamengo pela semifinal da Superliga Feminina 25/26 (Foto: Bruno Cunha)

1º SET

Após uma troca de pontos, o Praia Clube contou com a efetividade das ponteiras Caffrey e Michelle para criar uma vantagem de seis pontos. A diferença foi administrada até 21 a 15, momento em que Tainara cresceu na partida e virou bolas importantes - seis no total. Além disso, a equipe aurinegra errou oito vezes no saque, cedendo oito pontos ao adversário.

Na reta final, Suelen entrou para reforçar a linha de passe, que já era composta por Natinha e Michelle. Com a recepção devidamente ajustada, o Praia conseguiu os side-outs que precisava para fechar o set inicial em 25 a 22.

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2º SET

Em um set mais equilibrado, os times trocaram a liderança no placar até o fim. Dessa vez, o conjunto treinado por Rui Moreira errou menos e contou com a presença ofensiva de Adenízia, com seis pontos, Fingall e Michelle, com quatro cada.

Com 23 a 22 a favor, o time de Bernardinho teve a chance do empate muito próxima, mas Tainara jogou uma bola de manchete para fora. Depois, Milka acertou um ace e quebrou o passe adversário no serviço, originando o contra-ataque finalizado por Payton Caffrey, que confirmou a vitória na segunda parcial: 25 a 23.

3º SET

O Sesc RJ Flamengo tentou esboçar uma reação no início do set, quando obteve sua maior vantagem no jogo com um 6 a 3. Porém, o Praia não só nivelou a disputa como recuperou total controle das ações, fazendo seis pontos seguidos durante uma passagem de Caffrey pelo saque e abrindo 24 a 16.

Praticamente entregue, o Flamengo conseguiu o 17º ponto com Simone Lee, maior pontuadora da Superliga. Porém, não durou muito a investida rubro-negra. Adenízia recebeu a última bola do jogo pelo meio e converteu: 25 a 17.

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