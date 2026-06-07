Zé Roberto faz balanço da semana 1 da VNL: 'Correr atrás do prejuízo'

BRASÍLIA - A semana 1 da Liga das Nações feminina terminou para o Brasil neste domingo (7), com os jogos disputados na Arena Nilson Nelson, em Brasília (DF). A Seleção acumulou quatro vitórias em quatro partidas, incluindo a quebra da sequência de 39 jogos invictos da Itália. Para o técnico José Roberto Guimarães, o feito desta etapa deve ser ainda mais valorizado, tendo em vista que o Brasil precisou "correr atrás do prejuízo".

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A Seleção Brasileira feminina de vôlei chegou à VNL sem ter disputado ao menos um amistoso nesta temporada, ao contrário de alguns de seus adversários, como Holanda e Itália. Assim, a equipe foi se encontrando ao longo dos jogos, e o cúmulo foi neste domingo (7), com a vitória por 3 sets a 2 sobre as italianas.

— Foi uma semana bastante produtiva, já que não tivemos oportunidades de jogar amistosos. Os times que jogaram, como a própria Itália, chegaram um pouco mais entrosados. E a gente teve que correr atrás desse prejuízo. Mas acho que é isso. Vamos passar por obstáculos e intempéries. Elas vão fazer parte do contexto e do crescimento do nosso time — disse Zé Roberto.

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Zé Roberto em Brasil x República Dominicana pela semana 1 da VNL 2026 (Foto: Patricy Albuquerque/CBV)

Para esta primeira semana, o Brasil não contou com a ponteira Gabi. A ponteira, segunda melhor jogadora do mundo em 2025, foi poupada por conta da temporada desgastante que viveu no Conegliano, da Itália. A expectativa era que ela fosse relacionada para o último jogo, contra a Itália, mas a jogadora sentiu incômodo na lombar, derivado de uma lesão sofrida em março, e ficou novamente fora da lista.

Agora, a equipe de Zé Roberto direciona o foco para os treinamentos, visando à segunda semana da Liga das Nações. Confira a agenda do Brasil na semana 2 da VNL feminina, na Turquia:

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Quarta-feira, dia 17 de junho (10h) - Brasil x França

Quinta-feira, dia 18 de junho (10h) - Brasil x Bélgica

Sábado, dia 20 de junho (10h) - Brasil x China

Domingo, dia 21 de junho (10h) - Brasil x Alemanha

Entenda a Liga das Nações

No formato atual, a fase classificatória é disputada em três semanas. Em cada uma delas, as 18 seleções são divididas em três grupos e sedes diferentes, onde cada time faz quatro jogos, totalizando 12 ao fim da primeira fase. Os oito melhores colocados avançam para o mata-mata, que acontece a partir das quartas de final em sistema de jogo único.

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VNL: Brasil vence Itália e quebra sequência de 39 jogos invictos do rival

Tendo a torcida como mais uma jogadora em quadra, a Seleção Brasileira feminina de vôlei venceu a Itália por 3 sets a 2 pela quarta rodada da Liga das Nações (VNL). A partida disputada na Arena Nilson Nelson, em Brasília (DF), terminou com as parciais 25/15, 25/22, 22/25, 24/26 e 15/12.